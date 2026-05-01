Opschudding in ons o zo imposante defensie-apparaat! CDA-staatssecretaris Derk Boswijk wordt, zo lezen we in de T., hevig onder vuur genomen door zijn voorganger Gijs Tuinman. Dat gaat allemaal om het DRUKSBELEID binnen het leger. Onder bon vivant Tuinman leek het er even op dat de regels omtrent drugsgebruik versoepeld zouden worden door af te stappen van het zerotolerancebeleid. We hebben heel veel extra militairen nodig en laat de groep die voor ons moet vechten nou net de groep zijn die regelmatig een weekend pillen staat te poppen op een hardcorefestival, ziet u. Maar met Derk 'fuk drugs!' Boswijk aan het roer zijn alle plannen voor versoepeling weer in de latrine gemieterd. De CDA-man denkt het allemaal op te kunnen lossen met 'aandacht voor bewustwording en preventie', powerpoints over het schuttersputje zonder speed ook best leuk is of zo. Die denkt Onze Jongens zonder pep de Russen ook wel ff de strot afbijten. ONHOUDBAAR vindt Tuinman, die in zijn oproep aan het nieuwe bewind wordt gesteund door luitenant-kolonel Marnix Felius. Het zerotolerancebeleid zorgt jaarlijks voor het ontslaan van tussen de 45 en 65 militairen. Het kost ons KEIHARDE (en keistrakke) TROEPEN en dat is funest als we er juist VEEL MEER nodig hebben. Stop de betutteling! Elke loopgraaf een zak pret PATRIOTPOEDER!