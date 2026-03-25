Leuk hoor dat Defensie zoveel geld krijgt en dat we de tijd dat Onze Jongens 'pang pang' moesten roepen achter ons laten, maar laten we die centen wel een beetje verstandig uitgeven. Verstandig: Extra wapens, munitie, voertuigen, nieuw kanon voor Zijne Majesteit Evertsen, een beetje degelijke schaft voor in de loopgraaf. Onverstandig: Een FLITSBEZOEK van minister Yesilgöz om even wat handjes te schudden op ons fregat in de Franse vloot VOOR 92.997 BALLEN. Het bezoekje was zo duur omdat de regeringsvliegtuigen (naast de PH-GOV heeft de Luchtmacht een eigen Gulfstream) niet beschikbaar waren en er een PRIVÉJET moest worden gehuurd. Dilans delegatie van 9 personen vloog voor 10.333 eurie per persoon en het moest ook nog allemaal vliegensvlug want dezelfde avond zat Dilan in Pauw & De Wit. De belangrijkste vraag is natuurlijk: Hoeveel minuten gaat het excuusfilmpje duren?