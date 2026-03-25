Goedemorgen. Meteen even terug naar gisteravond toen Trump weer eens een persmoment hield en daarbij de overwinning uitriep. Ondertussen werd in verschillende media gesproken van een 15-puntenplan waarmee Trump de onderhandelingen over een deal wil ingaan. Iran, dat volgens Barak Ravid van Axios een Amerikaanse list vermoedt, wil die onderhandelingen liever niet voeren met Trumps schoonzoon Kushner en speciaal gezant Witkoff, derhalve zouden VP Vance en MinBuza Rubio tot vredesduiven zijn benoemd. Daarmee lijken serieuze onderhandelingen vrij dichtbij te komen. Even terug naar dat 15-puntenplan dan nog, want de Israëlische nieuwszender N12 publiceerde het 15-puntenplan maar dan met als 14-puntenplan. De waarheid over het aantal punten zal wel weer in het midden liggen. Voor de volledigheid hierboven alle (14 dus) punten uit de Israëlische media, met als belangrijkste de lang gekoesterde Amerikaanse wens dat Iran nooit kernwapens zal bezitten, dat de nucleaire faciliteiten van Natanz, Isfahan en Fordow moeten worden vernietigd, dat de proxy's van Iran (Houthi's, Hamas, Hezbollah) worden opgeven en natuurlijk een immer en voor alles en iedereen geopende Straat van Hormuz. Iran daarmee akkoord krijgen is aan diplomatiek duo Vance en Rubio.

Oorlog zou echter geen oorlog zijn als er niet daadwerkelijk oorlog wordt gevoerd, en daarom ging het vannacht 'gewoon' weer los tussen Israël en Iran. Iran vuurde de welbekende ballistische raketten af op zuidelijk Israël en de Israeli Air Force bestookte doelen in Iran. Aan het noordelijke front blijft de IDF ook klappen uitdelen aan Hezbollah en heeft MinDef Katz het over het bezetten van een groot deel van Zuid-Libanon. Gelet op al het bovenstaande bewaren we het woord 'vrede' nog maar even in de ijskast.

We zijn er in ieder geval wee live bij met liveblog 50 - Abraham is gezien.

Update 09:18 - De IDF deelt een infographic waarop te zien is dat twee locaties, waar raketten voor de marine werden geproduceerd, zijn vernietigd door de Israeli Air Force.

Update 09:25 - De IDF deelt meer beeld, nu van hoe een groep Hezbollah-terroristen een bommetje kopt nadat zij volgens het Israëlische leger raketten hadden afgevuurd op Israëlische troepen in Zuid-Libanon.

Update 09:43 - Nieuwe golf ballistische raketten onderweg vanuit Iran naar Israël.

Update 09:48 - De Iraniërs zitten inmiddels al 600 uur zonder toegang tot internet door de landelijke blackout, opgelegd door het islamitische regime.

Update 10:13 - Geen gewonden gemeld (vooralsnog) na de Iraanse ballistische raketaanval.

Update 10:42 - Een van de ballistische raketten is neergekomen nabij een Israëlische energiecentrale in de stad Hadera. Er is daar echter geen schade gemeld.

Update 11:07 - Nieuwe beelden van de Israëlische luchtaanvallen op Hezbollah-doelen in Libanon van afgelopen nacht. Hoofdkwartieren en benzine-infrastructuur werden getroffen door de Israeli Air Force.

Update 11:50 - ZIE HIER wat de Amerikanen hebben gebruikt om de Iraanse marine compleet te verwoesten.

Update 11:54 - Hezbollah heeft zo'n 10 raketten afgevuurd op Israël, er zijn geen meldingen van gewonden.

Update 12:20 - De IDF zegt een luchtaanval te hebben uitgevoerd op de enige plek waar Iran onderzeeërs en systemen voor de marine ontwikkelt. Verder is Iran natuurlijk DIK aan het winnen en zo.

Update 12:33 - Zojuist heeft de Israeli Air Force weer hard toegeslagen met meerdere aanvalsgolven in Teheran. Ondertussen heeft de regering het oproepen van 400.000 reservisten goedgekeurd. Gaat overigens om de mogelijkheid daartoe, er worden niet daadwerkelijk zoveel reservisten opgeroepen.

Update 13:14 - Er zijn weer Iraanse ballistische raketten gedetecteerd die op weg zijn naar het zuiden van Israël.

Update 13:40 - Volgens NBC wordt Trump al sinds het begin van de oorlog met Iran dagelijks op de hoogte gehouden van de meest succesvolle aanvallen middels een handig successenjournaal.