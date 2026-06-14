Ronduit xenofoob! Dat was dan een citaat van parlementslid van de Zwitserse GroenLinks Delphine Klopfenstein, maar om uitgerekend dat in de kop te zetten is natuurlijk een redactionele keuze. Net als bij die andere DPG-krant Algemeen Dagblad trouwens, waar ze de kwestie koppen met: "Steenrijk Zwitserland vreest overbevolking". Door de titel te openen met "Steenrijk" wordt meteen gesuggereerd dat Zwitserland niet aan zijn humanitaire herverdelingsplicht voldoet door een plafond te willen op hoeveel mensen er in het land welkom zijn.

Afijn, we wenden ons tot de NOS: "Zwitserland is qua inwoneraantal een van de snelst groeiende Europese landen. Op dit moment wonen er ongeveer 9,1 miljoen mensen. In 2035 zijn dat er volgens prognoses 10 miljoen. Die groei komt vooral door migratie: veel arbeidsmigranten uit de EU trekken naar Zwitserland. De rechts-populistische SVP wil een stokje steken voor de - wat zij noemen - "bevolkingsexplosie" en nam het initiatief voor het referendum. De partij initieerde vaker referenda gericht tegen etnische minderheden. Zo mochten Zwitsers zich in het verleden uitspreken over een verbod op boerka's en minaretten."

In de peilingen lijkt het op een fotofinish aan te gaan komen. Hadden wij maar een land waar referendumpartij D66 niet voor de afschaffing van het (raadgevend) referendum had gestemd.

Update: volgens een eerste exitpoll stemt een meerderheid van 55% TEGEN een maximum inwonersaantal van 10 miljoen.