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Tuig in Engelen bekladt huizen in azc-discussie

Gajes

In Engelen in Brabant is een grote discussie over wel of geen AZC en daar kun je een heleboel van vinden, doen wij ook, discussieer lekker mee, het liefst met feiten, maar als je met zijn allen de huizen van mensen die het niet met je eens zijn gaat bekladden ben je af. En dat lijkt er nu te zijn gebeurd. "Het lijkt erop dat woningen van voorstanders van het azc en andere goederen van voorstanders zijn beklad", laat een woordvoerder in een reactie aan Omroep Brabant weten." Dan gaat het dus om mensen die ook in Engelen wonen, en dus ook last zouden hebben van een AZC, maar dat kennelijk geen beletsel vinden. Dat mag gewoon, in het Nederland waarvan je zou denken dat tegenstanders van AZC's het juist willen beschermen. Maar dus niet in Engelen, waar er nog geen alleenstaande minderjarige asielzoeker is opgevangen maar het al wel vol tuig zit.

Tags: azc , tuig, bekladding, engelen
@Ronaldo | 26-07-26 | 16:15 | 249 reacties

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