Het is weer ONACCEPTABEL allemaal
Onacceptabel al die onacceptabeltweets
Het is natuurlijk ontzettend vervelend dat er mensen rode verf op het monument op de Dam hebben gespoten, maar wat nog veel vervelender is, zijn alle ministers onder aanvoering van Rob Jetten die deze daad nu op onacceptabel noemen. Onacceptabel. Wat nou onacceptabel. Onacceptabel is een woord dat je gebruikt als je een cadeau niet wilt aannemen. Als je een acceptgirokaart invult met een verkeerd gironummer erop, dan is die onacceptabel. Als iemand je een brievenpakketje stuurt maar het past niet door je brievenbus, dan is dat onacceptabel. Als een politicus iets onacceptabel noemt, bedoelt hij er eigenlijk mee dat hij er zelf niks aan kan doen, dat hij er ook niks aan gaat doen, maar dat hij verder van het gezeur af wil zijn. Als er in Nederland íéts acceptabel is, dan is het wel het bekladden van het Monument op de Dam, dat gebeurde namelijk ook al in augustus en toen zei de voorzitter van de Stichting Bevrijdingsfestivals Hans Laroes dat het Nationaal Monument op de Dam de beste plek is om het heden met het verleden te verbinden. Dat vinden al die politici kennelijk acceptabel want Hans Laroes dook vorige week weer op met een opmerking over hoe zielig het voor rapper Sef is dat rapper Sef geen ambassadeur voor de Vrijheid mag zijn op 5 mei. Nou Hans Laroes. Het is gelukt hoor. Heden en verleden prachtig met elkaar verbonden. Wat pas echt onacceptabel is, is de putlucht die er van al die gratweetjes opstijgt.
Onacceptabel
Het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam is een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Al helemaal vandaag, op 4 mei.— Rob Jetten (@MinPres) May 4, 2026
Laten we vandaag eensgezind zijn en samen met respect stilstaan.
Niet alleen onacceptabel, maar ook intens triest
Wat een intens trieste actie. Onbegrijpelijk dat ons Nationaal Monument op de Dam vernield wordt. Juist op de dag dat we onze doden en degenen die vielen voor onze vrijheid herdenken. Dit is totaal respectloos en onacceptabel.https://t.co/Rifop1E2Kb— Dilan Yeşilgöz-Zegerius (@DefensieMin) May 4, 2026
Belangrijk statement van onze Minister van Langdurige Zorg
Het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam is onacceptabel, extra pijnlijk op de dag dat we daar en op 400 andere plekken in Nederland de oorlogsslachtoffers herdenken.— Mirjam Sterk (@ministerLJS) May 4, 2026
Ik hoop dat al die herdenkingen in alle waardigheid en met respect voor elkaar doorgaan.
David van Weel heeft de memo niet gehad (respectloos)
Demonstreren is een recht, maar het bekladden van het Nationaal Monument op de Dam valt daar absoluut niet onder. Schandalige en respectloze actie, zeker op 4 mei. De politie doet onderzoek.— David van Weel (@ministerjenv) May 4, 2026
Ho wacht Bart van den Brink was nog bezig met het vorige onacceptabele ding onacceptabel te noemen
May 3, 2026
Jezus Geert, een Grote Schoonmaak. Is dat wel acceptabel?
Tuig. En dat op de dag van onze #dodenherdenking.— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 4, 2026
Er is een grote schoonmaak nodig, niet alleen van het helaas bekladde Nationaal Monument, maar van heel #Nederland. pic.twitter.com/0Ja9hgEM1T
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
VIDEO'S. Nederlandse activist Olax bekladt standbeeld Winston Churchill in Londen
Dear Britain, you may him having
Ingang Israëlische ambassade in Den Haag vernield en beklad
Hamas in Nederland doet wat terug
'Oekraiense damsteker Roman D. is deserteur die graag de bak in wilde'
Wilde eerst moord plegen in Noorwegen
Man die auto in brand stak op Dam dood
De man die een auto in de fik stak op de Dam is dood
Groningse Falafelzaken beklad: "How Does Genocide Taste?"
Je zou door ieder broodje falafel dat je tegenkomt een puntig mes willen rammen, als gedachte-experiment dat falafel niet persoonlijk moet nemen natuurlijk