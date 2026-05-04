Het is natuurlijk ontzettend vervelend dat er mensen rode verf op het monument op de Dam hebben gespoten, maar wat nog veel vervelender is, zijn alle ministers onder aanvoering van Rob Jetten die deze daad nu op onacceptabel noemen. Onacceptabel. Wat nou onacceptabel. Onacceptabel is een woord dat je gebruikt als je een cadeau niet wilt aannemen. Als je een acceptgirokaart invult met een verkeerd gironummer erop, dan is die onacceptabel. Als iemand je een brievenpakketje stuurt maar het past niet door je brievenbus, dan is dat onacceptabel. Als een politicus iets onacceptabel noemt, bedoelt hij er eigenlijk mee dat hij er zelf niks aan kan doen, dat hij er ook niks aan gaat doen, maar dat hij verder van het gezeur af wil zijn. Als er in Nederland íéts acceptabel is, dan is het wel het bekladden van het Monument op de Dam, dat gebeurde namelijk ook al in augustus en toen zei de voorzitter van de Stichting Bevrijdingsfestivals Hans Laroes dat het Nationaal Monument op de Dam de beste plek is om het heden met het verleden te verbinden. Dat vinden al die politici kennelijk acceptabel want Hans Laroes dook vorige week weer op met een opmerking over hoe zielig het voor rapper Sef is dat rapper Sef geen ambassadeur voor de Vrijheid mag zijn op 5 mei. Nou Hans Laroes. Het is gelukt hoor. Heden en verleden prachtig met elkaar verbonden. Wat pas echt onacceptabel is, is de putlucht die er van al die gratweetjes opstijgt.