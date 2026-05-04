HANTAVIRUS aan boord van Crisiscruiseschip Des Doods, Twee Nederlanders overleden

Veel aan de hanta

cruiseschip mv hondius waar het hantavirus aan boord rondwaart

Er ligt zowaar een Nederlands cruiseschip stil voor de kust van Kaapverdië - weer eens wat anders dan voor de Straat van Hormuz -  en dat heeft alles te maken met het hantavirus, wat weer iets anders is dan het coronavirus. Drie mensen aan boord van de MV Hondius, onder wie een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw uit Nederland, zijn vermoedelijk overleden aan de gevolgen van dat horrorvirus. Bij een 69-jarige Britse passagier die is overgebracht naar de intensive care in Johannesburg is het virus in ieder geval al vastgesteld. Daarnaast zijn twee bemanningsleden ziek geworden, waarop het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft laten weten de repatriëring op zich te nemen. We houden ondertussen ons hart vast voor een nieuwe golf viruswaanzin met alle ogen op de ic-capaciteit, RIVM-cijfers, bloemschoenen, potjes- en pannendemo's, QR-codes, Viruswaarheid, persco's, de hantavirus zelftest en natuurlijk VACCINS.

Tags: cruiseschip, hantavirus, virus, Hondius
@Dorbeck | 04-05-26 | 09:59

