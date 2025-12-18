Nederland actieve oorlogszone! Willemstad gemeden, troepen moegestreden. Want voor de Venezolaanse kust en dus naast Curaçao ligt volgens Trump de "largest Armada ever assembled in the History of South America. It will only get bigger (...)". Die vlootvliegtuigen veroorzaakten dit weekend al bijna twee luchtbotsingen rond Curaçao (al blijft KLM wel vliegen), en nu vindt Noorse cruiserederij Norwegian Cruise Line het inmiddels zo spannend dat het gisteravond besloot cruiseschip Norwegian Epic met zo'n 4200 passagiers en 1700 bemanningsleden aan boord straal langs Curaçao te varen en niet aan te meren. De NOS schrijft: "Volgens Norwegian Cruise Line is besloten extra voorzichtig te zijn omdat er militaire oefeningen of operaties op zee plaatsvinden in de nabijheid van de geplande vaarroute. Welke oefeningen dat precies zijn, heeft de rederij niet toegelicht. De Norwegian Epic vertrok maandagavond uit Aruba en is inmiddels onderweg naar Barbados." Bovenal een flinke klap voor de plaatselijke seizoenseconomie daar, en het is onduidelijk of andere schepen het eiland ook gaan mijden. Zie hier de schepen, waaronder de USS Gerald R Ford Carrier Strike Group, waar de Amerikaanse vloot aldaar nu uit lijkt te bestaan.