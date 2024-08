Ja wacht even hoor. Er is is dus een schip met mensen, die naar Amsterdam willen (raar, maar okee, red.). Dat schip werd vannacht bij de sluizen in IJmuiden tegengehouden door activisten van Extinction Rebellion die zich vastgeketend hadden, waardoor de sluizen niet open konden en alle toeristen nu van boord moeten. Dan denk je: bel gewoon de politie, die knippen de boel door, dan kan die boot er langs. Nou. Dit is Nederland, land waar midden in de nacht schepen blokkeren volgens de politie kennelijk een legitieme manier van demonstreren is.

"Een woordvoerder van de politie Noord-Holland bevestigt dat het ging om zeven actievoerders, die zich vastgeketend en vastgelijmd hadden. Hij spreekt van een demonstratie. "Zolang er geen mensen in levensgevaar zijn hoeven we niet per se in te grijpen, want er is demonstratierecht in Nederland", zegt de politiewoordvoerder."

Dus zolang er geen levensgevaar is, grijpt de politie niet in. Lekker dan. Wij gaan vanmiddag demonstreren bij de Albert Heijn door voor 1300 euro boodschappen in ons karretje te laden en niet af te rekenen. De politie hoeft niet in te grijpen, want er is demonstratierecht in Nederland. Daarna gaan we demonstreren bij een voetbalwedstrijd en blokkeren we de bus van de uitsupporters. De politie hoeft niet in te grijpen, want er is demonstratierecht in Nederland. En dan gaan we vanavond demonstreren voor het huis van Hedy d'Ancona door eerst 25 bier te drinken en dan de hele nacht keiharde muziek van de Sex Pistols te draaien. De politie hoeft niet in te grijpen, want er is demonstratierecht in Nederland.

En als de politie dan toch iets doet, dan gaan we lekker een potje janken in de Volkskrant.