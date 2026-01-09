Het is iedereen die weleens op dit weblog komt waarschijnlijk niet ontgaan maar peop en ventilator zijn ontzettend aan het speeddaten in Iran, waar al dertien dagen door mensen met meer moed in hun kleine teen dan Sigrid Kaag in haar hele hoofddoek wordt geprotesteerd tegen het islamistische regime. Het begint inmiddels verdraaid serieuze vormen aan te nemen (massademonstraties, waarop het regime reageert door demonstranten te executeren), en dus nodigden we vriend van de show Keyvan Shahbazi (1964) maar weer eens uit. Keyvan ontvluchtte als jongeman Iran na er te zijn opgesloten en gemarteld, en ontwikkelde zich in Nederland tot gevierd schrijver en belangrijke stem in het publieke debat. We bespreken de geschiedenis van de islamitische republiek met hem, hoe het er nu voor staat, en hoe groot de kans is dat het afschuwelijke regime van Khamenei daadwerkelijk omvergeworpen zal worden. Spoiler: de vooruitzichten zijn wat dat betreft hoopgevend. Geweldige duiding van Keyvan, meteen luisteren, en als u dan toch bezig bent, koop ook meteen een van zijn geweldige boeken - deze bijvoorbeeld, of anders deze.

UPDATE 22:02 - De VS blijven zich mengen. Volgens Trump zijn de Iraniërs flink bezig met 'taking control over certain cities'.

UPDATE 22:13 - Vanavond zoals voorspeld weer tienduizenden de straat op, protesten op tenminste 10 verschillende plaatsen in Teheran en eveneens enorme groepen in vrijwel alle andere steden, ook weer veel fik (onder andere een gemeentehuis in Karaj). Ook beelden van militaire voertuigen die worden ingezet door het regime.

UPDATE 22:56 - Het regime slaat oorlogstaal uit en lijkt voor te sorteren op keihard militair ingrijpen. Een massaal, gruwelijk bloedbad dus.