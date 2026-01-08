Iran dag 12. Clashes tussen demonstranten en regime, landelijke staking winkeliers, verbannen kroonprins roert zich
Weet je wat nog vervelender is dan leven in een nietsontziende islamitische dictatuur? Leven in arremoe in een nietsontziende islamitische dictatuur. Ja, we zeggen het nog maar even, want natuurlijk speelt de huidige economische malaise in Iran een rol, het was het laatste zetje, maar voor dat laatste zetje zaten dus al duizenden zetjes en hadden die mensen dus al een mensonterend bestaan. Is nog niet voor iedereen duidelijk, wellicht laten de solidariteitsdemonstraties op de Dam en op het Malieveld daarom op zich wachten.
Ondertussen houden winkeliers en bazaar-tijgers uit alle hoeken van Iran vandaag hun deuren dicht, na een oproep om te staken. Dat levert spookstraten op die normaliter als strijdtoneel zullen dienen voor nog hardere confrontaties tussen "security officers" (fascisten houden van eufemismen) en demonstranten. Nog harder, want de afgelopen 24 uur ging het er al niet bepaald gezellig aan toe (beelden na de breek). Opvallend: nadat eerder vluchtplannen van Khamenei en consorten naar Moskou uitlekten, blijkt dat nu dat diverse hoge piefen ook een enkeltje Frankrijk proberen te ritselen.
Tegen die achtergrond roert kroonprins in ballingschap Reza Pahlavi zich steeds nadrukkelijker. Met een interview in Bild bijvoorbeeld, waarin hij zijn plannen voor een sharialoos Iran ontvouwt, maar ook gewoon op sociale media, waar hij demonstranten oproept door te pakken, ook (of: juist) als het onvermijdelijke moment zich aandient waarop het regime het internet eruit kiepert.
Vraag blijft of Trump zijn woorden waar maakt en vroeg of laat ingrijpt nu regimerukkers structureel op demonstranten schieten. Hoe dan ook blijft de olievlek zich uitbreiden. De protesten hebben nog niet de omvang van 2022, maar groeien er gestaag naartoe.
Deze vrouw ontiegelijke heldin
I’m not afraid. I’ve been dead for 47 years this is the voice of a woman in Iran who is fed up with the Islamic republic.— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 8, 2026
47 years ago, the Islamic Republic took our rights and turned a nation into hostages.
Today people have nothing left to lose, they rise.
Iran is rising. pic.twitter.com/GAawmynE0C
Totaal gestoord
IRAN PROTESTS: DAY 12 🔴— Open Source Intel (@Osint613) January 8, 2026
Islamic regime thugs in Isfahan are now traveling on motorcycles shooting indiscriminately at protesters. pic.twitter.com/ibkzm5npRK
Security forces fired directly at protesters in the city of Qazvin, northwest of Tehran, on Wednesday night, according to a video received by Iran International.pic.twitter.com/BtrrOYLuzL— Iran International English (@IranIntl_En) January 8, 2026
Heel goed
The Iranian anti-regime protesters flooded the streets of Borazjan and sent the Islamic regime’s security forces running.— Visegrád 24 (@visegrad24) January 8, 2026
🦁☀️ pic.twitter.com/5y8kHHi72M
Zeer pro-Pahlavi deze knakker maar de beelden spreken voor zich
🔴 URGENT — IRAN:— Shayan X (@ShayanX0) January 8, 2026
In Neyshabur, Razavi Khorasan Province, Iranian anti-Islamist-regime and pro-Reza-Shah-Pahlavi protesters fight back against the Islamist regime, claiming the streets in a bold show of defiance. Share so the world knows what is happening inside Iran right now. pic.twitter.com/THBjj03jLH
De fik er: in
Iran: On the 12th day of nationwide protests, fires at Karaj streets. pic.twitter.com/fRUUAif1Bn— Open Source Intel (@Osint613) January 8, 2026
Oproep totale baas Masih Alinejad aan Trump
An Open Letter to Donald J. Trump— Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) January 8, 2026
Mr. President,
I am writing to convey the message coming from Iran’s streets.
The people of Iran are no longer asking for reform. They are demanding the end of the Islamic Republic. They have made this unmistakably clear, and they are paying… https://t.co/SCZUluFfWm pic.twitter.com/xCYrWUOXdh
lol tuurlijk was de vorige keer ook zo'n succes
Iran does not want war but is prepared for it, Foreign Minister Abbas Araghchi said on Thursday, responding to what he described as growing threats from Israel.— Iran International English (@IranIntl_En) January 8, 2026
“We do not want war, but we are ready for war,” Araghchi told reporters on arrival in Lebanon.https://t.co/v6fGK4RtC6 pic.twitter.com/4v1ISYPeUM
Zij kan het weten zij heeft de Slag om Zweinstein meegemaakt
The bravery of these people is astounding. They're light in what lately has felt like a very dark world. https://t.co/el4aTsMo8d— J.K. Rowling (@jk_rowling) January 8, 2026
