Iran dag 12. Clashes tussen demonstranten en regime, landelijke staking winkeliers, verbannen kroonprins roert zich

Dossier: dag 4, 5, 8, 9, 10, 11

Weet je wat nog vervelender is dan leven in een nietsontziende islamitische dictatuur? Leven in arremoe in een nietsontziende islamitische dictatuur. Ja, we zeggen het nog maar even, want natuurlijk speelt de huidige economische malaise in Iran een rol, het was het laatste zetje, maar voor dat laatste zetje zaten dus al duizenden zetjes en hadden die mensen dus al een mensonterend bestaan. Is nog niet voor iedereen duidelijk, wellicht laten de solidariteitsdemonstraties op de Dam en op het Malieveld daarom op zich wachten. 

Ondertussen houden winkeliers en bazaar-tijgers uit alle hoeken van Iran vandaag hun deuren dicht, na een oproep om te staken. Dat levert spookstraten op die normaliter als strijdtoneel zullen dienen voor nog hardere confrontaties tussen "security officers" (fascisten houden van eufemismen) en demonstranten. Nog harder, want de afgelopen 24 uur ging het er al niet bepaald gezellig aan toe (beelden na de breek). Opvallend: nadat eerder vluchtplannen van Khamenei en consorten naar Moskou uitlekten, blijkt dat nu dat diverse hoge piefen ook een enkeltje Frankrijk proberen te ritselen

Tegen die achtergrond roert kroonprins in ballingschap Reza Pahlavi zich steeds nadrukkelijker. Met een interview in Bild bijvoorbeeld, waarin hij zijn plannen voor een sharialoos Iran ontvouwt, maar ook gewoon op sociale media, waar hij demonstranten oproept door te pakken, ook (of: juist) als het onvermijdelijke moment zich aandient waarop het regime het internet eruit kiepert. 

Vraag blijft of Trump zijn woorden waar maakt en vroeg of laat ingrijpt nu regimerukkers structureel op demonstranten schieten. Hoe dan ook blijft de olievlek zich uitbreiden. De protesten hebben nog niet de omvang van 2022, maar groeien er gestaag naartoe.

Deze vrouw ontiegelijke heldin

Totaal gestoord

Heel goed

Zeer pro-Pahlavi deze knakker maar de beelden spreken voor zich

De fik er: in

Oproep totale baas Masih Alinejad aan Trump

lol tuurlijk was de vorige keer ook zo'n succes

Zij kan het weten zij heeft de Slag om Zweinstein meegemaakt

08-01-26 | 12:29

