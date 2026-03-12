FvD stelt alleen maar vragen over GS-onderzoek naar centrale rol Turkse diplomaat bij ISN
Je kunt een hoop van FvD zeggen maar wij zouden nog wel slechtere Kamervragen kunnen verzinnen over ons onderzoek naar de centrale rol die de Turkse diplomaat Ömer Özgül binnen de Islamitische Stichting Nederland speelt dan de negen vragen die Tom Russcher heeft gesteld over deze kwestie aan MinBuZa Tom Berendsen (die waarschijnlijk wel een paar zaken moet doorgeleiden aan zijn collega Aartsen, maar goed). Wij zijn ieder geval reuze benieuwd naar de antwoorden. Vragen schuin gedrukt, stijlloos commentaar eronder.
- Bent u bekend met de berichtgeving van GeenStijl waaruit blijkt dat de Turkse diplomaat Ömer Özgül een centrale rol speelt binnen de Islamitische Stichting Nederland (ISN), terwijl ISN stelt een zelfstandige en onafhankelijke organisatie te zijn?
GS: Deze berichtgeving dus
- Kunt u bevestigen dat de heer Özgül, als officieel religieus attaché van de Turkse ambassade, regelmatig aanwezig is in het pand van ISN en ook meereist met ISN-delegaties naar het buitenland, waaronder naar Ankara?
GS: Dat hep gestaan op Facebook
- Hoe verhoudt de aanwezigheid van een Turkse diplomaat als feitelijk leidinggevende binnen ISN zich tot de belofte die ISN in 2020 aan de Kamer deed om de Turkse diplomatieke invloed uit de organisatie te weren?
GS: Dit is natuurlijk het hele eieren eten. Waarom laten wij buitenlandse diplomaten zich met onze moskeeën bemoeien?
- Waarom heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid via het Kennisplatform Inclusief Samenleven samengewerkt met en subsidie verstrekt aan een stichting die zo nauw verbonden blijkt te zijn met de Turkse staat?
GS: Ja dit is meer een kwestie voor Thierry denken wij (Thierry Aartsen dan hè)
- Bent u het eens dat financiering van onderzoek door een stichting die onder invloed staat van een buitenlandse mogendheid de objectiviteit en betrouwbaarheid van dat onderzoek ernstig ondermijnt?
GS: Wij zijn het daar wel mee eens, en schreven dat dan ook al op 11 februari
- Welke due diligence heeft u uitgevoerd alvorens samen te werken met ISN, en waarom is de bekende voorgeschiedenis van Turkse inmenging daarin niet meegewogen?
GS: Dit lijkt ons een essentiële vraag, die vooral KIS zal moeten beantwoorden in het 'stevige gesprek' met Thierry Aartsen
- Bent u bereid alle subsidierelaties met ISN en de ISN Academie per direct op te schorten totdat volledige helderheid bestaat over de mate van Turkse staatsinvloed binnen deze organisatie?
Op zich interessante vraag, maar het probleem lijkt ons vooral dat ISN niet door de Nederlandse overheid gesteund wordt, maar door de Turkse
- Bent u bereid de AIVD (Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) te vragen een actueel dreigingsbeeld op te stellen over de rol van de Turkse Diyanet en daaraan gelieerde organisaties in Nederland, en de Kamer daarover te informeren?
Goed. Plan.
- Bent u bereid de diplomatieke status van de heer Özgül opnieuw te beoordelen in het licht van zijn activiteiten buiten de ambassade, en zo nodig stappen te ondernemen richting de Turkse ambassade?
Oh jee, niet echt de-escalerend dit, maar niet zo raar als zowel de stichting als de diplomaten niet eens normaal antwoord geven op nette vragen over deze kwestie. Het is hier geen hotel!
