Kamerlid G. Wilders, bekend van twitter, gaat Kamervragen stellen over de resultaten van de Afrika Cup-finale gisteren.

Is de minister bekend met de zogeheten 'Panenka'-techniek voor het nemen van een strafschop?

Is de minister het met mij eens dat een 'Panenka'-strafschop niet geschikt is voor de laatste minuut van een finale?

Vindt de minister het 'not done' om bij een scheidsrechterlijke beslissing die je niet aanstaat, met het halve team naar de kleedkamer te lopen?

Is de minister van mening dat niet de sterspeler, maar de bondscoach zich juist de-escalerend zou moeten opstellen tijdens hoog oplopende conflicten aangaande de arbitrage?

Juicht de minister het toe dat gewisselde spelers tijdens wedstrijden de handdoek van de keeper van de tegenstander dekken?

Zo nee, waarom niet?

Kunt u deze vragen een voor een, en het liefst voor de volgende interlandbreak beantwoorden?