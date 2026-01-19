Meer meer Kamervragen Geert Wilders over rellen Den Haag en Amsterdam na Afrika Cup
Zijn er binnenkort verkiezingen ofzo?
KAMERVRAGEN MAROKKAANSE RELLEN AAN MP#africacup #Marokkanen #rellen pic.twitter.com/aNGC03AAKc— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 19, 2026
Kamerlid G. Wilders, bekend van twitter, gaat Kamervragen stellen over de resultaten van de Afrika Cup-finale gisteren.
Is de minister bekend met de zogeheten 'Panenka'-techniek voor het nemen van een strafschop?
Is de minister het met mij eens dat een 'Panenka'-strafschop niet geschikt is voor de laatste minuut van een finale?
Vindt de minister het 'not done' om bij een scheidsrechterlijke beslissing die je niet aanstaat, met het halve team naar de kleedkamer te lopen?
Is de minister van mening dat niet de sterspeler, maar de bondscoach zich juist de-escalerend zou moeten opstellen tijdens hoog oplopende conflicten aangaande de arbitrage?
Juicht de minister het toe dat gewisselde spelers tijdens wedstrijden de handdoek van de keeper van de tegenstander dekken?
Zo nee, waarom niet?
Kunt u deze vragen een voor een, en het liefst voor de volgende interlandbreak beantwoorden?
Hier hoor je Wilders niet over
This is pure MADNESS, An unbelievable scene as the Moroccan player Ismael Saibari tries to steal the Senegalese goalkeeper Mendy's towel, fortunately, there was a Senegalese player there to keep hold of it!— SportsDokitor (Odogwu👆) (@sportsdokitor) January 19, 2026
They tried everything and they failed but Senegal came prepared!!! pic.twitter.com/hpRjGMYR1i
"Maikel, snel, heb je voor mij een plaatje van de vlag van dinges?"
Wollah pic.twitter.com/55ZhO18uJG— Geert Wilders (@geertwilderspvv) January 18, 2026
Ook ME ingezet in 020
Tientallen gefrustreerde fans op plein '40-'45 na verlies Marokko in Afrika Cup https://t.co/7CBg83Dh4B— AT5 (@AT5) January 19, 2026
Premier van alle Nederlanders!
Hoe groot de teleurstelling ook is: blijf met je handen af van onze politie en bekogel agenten niet met vuurwerk. Dank aan politie en hulpdiensten voor hun snelle en professionele optreden, waardoor de rust snel is hersteld. pic.twitter.com/SZfifq0hXX— Rob Jetten (@RobJetten) January 19, 2026
