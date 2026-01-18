achtergrond

Marokko verliest: onrust in Schilderswijk, vuurwerk naar politie, ME grijpt in

We vluchten het StamCafé uit voor een newsflash uit de Schilderswijk. Daar is het rellen geblazen omdat Marokko de finale van de Afrika Cup heeft verloren. Het zou ook rellen geblazen zijn als Marokko de finale van de Afrika Cup had gewonnen, maar dat terzijde. Omdat die knakboon een fokking PANENKA probeerde in de allerlaatste seconde zijn onze Marokkaanse polderboys compleet over de kook. Er is mot, er wordt vuurwerk naar de popo gesmeten, de ME grijpt in en meer. De ontwikkelingen volgt u uiteraard bij Owen. Er wordt inmiddels geveegd. Slaap zacht.

Tags: marokko, den haag, schilderswijk
@Mosterd | 18-01-26 | 23:38 | 20 reacties

