Marokko verliest: onrust in Schilderswijk, vuurwerk naar politie, ME grijpt in
Surprise
Charge van de Mobiele Eenheid in #Denhaag na verloren finale van #Marokko. In de #Schilderswijk is het onrustig. pic.twitter.com/F7YPNj36ub— Owen (@_owenobrien_) January 18, 2026
We vluchten het StamCafé uit voor een newsflash uit de Schilderswijk. Daar is het rellen geblazen omdat Marokko de finale van de Afrika Cup heeft verloren. Het zou ook rellen geblazen zijn als Marokko de finale van de Afrika Cup had gewonnen, maar dat terzijde. Omdat die knakboon een fokking PANENKA probeerde in de allerlaatste seconde zijn onze Marokkaanse polderboys compleet over de kook. Er is mot, er wordt vuurwerk naar de popo gesmeten, de ME grijpt in en meer. De ontwikkelingen volgt u uiteraard bij Owen. Er wordt inmiddels geveegd. Slaap zacht.
Nog meer vuurwerk in #DenHaag in de #Schilderswijk. Politie te paard heeft het even lastig. pic.twitter.com/y510B2t8ro— Owen (@_owenobrien_) January 18, 2026
Na afloop van de wedstrijd van de Afrika Cup is het onrustig geworden rondom de Vaillantlaan in Den Haag. Hierop heeft de locoburgemeester van Den Haag toestemming gegeven voor de inzet van de Mobiele Eenheid om zo de orde te herstellen.— Newsroom Den Haag (@Newsroom070) January 18, 2026
Vuurwerk naar de politiebus op de #Hoefkade in #DenHaag. Politie blijft oproepen om te vertrekken. #AfricaCupOfNations pic.twitter.com/UAsg2gClSQ— Owen (@_owenobrien_) January 18, 2026
Wat een oen
BRAHIM DÍAZ MIST 🤯#ZiggoSport #AFCON2025 #AfrikaCup pic.twitter.com/W8J5gkYz7Z— Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) January 18, 2026
Reaguursels
