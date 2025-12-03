De politie vraagt NOGMAALS uw aandacht voor het volgende. Pietje, Jantje, Keesje, Klaasje en Maurits hebben in de nacht van 6 op 7 september geprobeerd motoren uit een parkeergarage te skoepen. Ze werden betrapt door bewoners en toen vuurde Maurits bij het wegsprinten een kogel uit z'n pipa. Opsporing Verzocht besteedde er al aandacht aan en Bureau West doet het nu ook, maar we hebben pas écht kans als het op GeenStijl staat. Vooral goed zoeken bij de chique hockeyclubs regio Den Haag!