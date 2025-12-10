Zoek! Derde Nederlander op Most Wanted List
Ja wij niet he Brian
De Europese opsporingsdiensten vragen uw aandacht voor het volgende. Een nieuwe Nederlandse mijnheer op de Most Wanted List van Europol! Het gaat om Brian Yvel, alias Wamatieta, die nog 24 maanden moet zitten voor cocaïnehandel. Dáárom al die poeha? De andere twee Nederlanders op de lijst: dopingbaas Bolle J. die de bloemetjes buitenzet in Sierra Leone, alsook deze Wim Beckmann, die in 2008 zijn vriendin overhoop schoot en daar 29 jaar celstraf voor kreeg, maar het toch voor elkaar kreeg om eruit te naaien: "Feitelijk zou hij overal ter wereld kunnen zijn." Behouden vaart op eigen kompas, Bolle, Brian en Wim!
Nieuw op #EUmostwanted: Brian Yvel. Veroordeeld tot 24 maanden gevangenisstraf. Maakt ook gebruik van de alias Wamatieta van 09-09-1968. #HelpOnsHenTeVinden@FASTNL, onderdeel van ENFAST, spoort actief voortvluchtigen op. @Europolhttps://t.co/QEwHkJu0dE pic.twitter.com/drw8Kq66FF— Politie Landelijke Opsporing en Interventies (@Pol_Ops_Int) December 10, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ZoekZoek: Kopschoppers Orlando, Egilio en Kenley
Jantje, Pietje en Klaasje waren er ff niet
ZoekZoek. Lachende lange darm die Groningen nog een stukje onveiliger maakt
Die lui gaan ook nooit eens fatsoenlijk gekleed hè
ZoekZoek - Nieuwe beelden zware mishandeling Bijlmer Arena
Kopschopper en flesmepper helder in beeld
ZoekZoek. Hoodie-bankier die centjes van bejaarde pikt
POLITIEFOTO: Hij vindt zelf ook dat zijn zaakje stinkt
ZoekZoek. Dikkerdje dat meewerkte aan moordaanslag
Op 23 september jongstleden