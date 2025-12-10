De Europese opsporingsdiensten vragen uw aandacht voor het volgende. Een nieuwe Nederlandse mijnheer op de Most Wanted List van Europol! Het gaat om Brian Yvel, alias Wamatieta, die nog 24 maanden moet zitten voor cocaïnehandel. Dáárom al die poeha? De andere twee Nederlanders op de lijst: dopingbaas Bolle J. die de bloemetjes buitenzet in Sierra Leone, alsook deze Wim Beckmann, die in 2008 zijn vriendin overhoop schoot en daar 29 jaar celstraf voor kreeg, maar het toch voor elkaar kreeg om eruit te naaien: "Feitelijk zou hij overal ter wereld kunnen zijn." Behouden vaart op eigen kompas, Bolle, Brian en Wim!