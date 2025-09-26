achtergrond

BABYNIEUWS! 'Bolle Jos heeft kind met presidentsdochter Sierra Leone'

Beschuit met gezochte muisjes!

Het was al langer bekend dat onze eigen Brabantse Escobar zich naar binnen heeft gewiept bij de machtigste familie van een van de meest corrupte landen in Afrika, maar nu lijkt de liefdesaffaire van Bolle Jos met presidentsdochter Agnes Bio bekroond met een BABY. Dat blijkt uit berichtgeving in Sierra Leoonse media en de socials van de oppositieleider, die niet zo blij is dat Jos Leijdekkers met steun van de president een cocaïnehub van Sierra Leone maakt. Ondertussen doet Nederland natuurlijk brave, vergeefse pogingen om IN GESPREK TE GAAN over mogelijke uitlevering, maar president Bio neemt de telefoon dus mooi niet op. Iedereen weet: die zien we voorlopig niet meer terug. Jos, congrats ouwe.

Tags: bolle jos, babynieuws, sierra leone
@Zorro | 26-09-25 | 13:20 | 111 reacties

