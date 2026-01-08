Door ICE doodgeschoten vrouw was 37-jarige Renee Good, moeder van drie
The Good die young
Maar goed, wat zou er eigenlijk mis kunnen gaan als je in korte tijd een ordedienst optuigt met allemaal opgewonden standjes die erg van kostuumpjes en pistolen houden, een ordedienst die niet per se bol staat van de lieden die hoog scoren op bedachtzaamheid. Nou, dit dus. Renee Nicole Good, moeder van drie, is niet meer. Had ze beter moeten luisteren ja allicht ze is dood maar het loont toch ook de moeite niet iedereen die niet goed luistert meteen vol door de bakkes te schieten. Gelukkig was er een dokter aanwezig o nee die moest opbokken. Interessante exegeses van de beelden nu overal op het internet, uiteraard keurig netjes en kinderachtig verdeeld langs partijlijnen. Triest eigenlijk.
Oordeel: zelf
Enerzijds
Emily Heller, an eyewitness, is speaking out to set the record straight. Officers were screaming at Renee Nicole Good, “Move, move, move.”— Christopher Webb (@cwebbonline) January 8, 2026
So she moved, and they shot her multiple times? Then Noem and Trump branded her a domestic terrorist. Does everyone see how absolutely… pic.twitter.com/SGYZjHPN53
Anderzijds
Enerzijds (II)
Trump claims the ICE agent who murdered that woman is "recovering in the hospital," but it's pretty obvious from this clip that he's perfectly fine. https://t.co/PfTAe5fRWa pic.twitter.com/7HdQMPG2uS— Blue Georgia (@BlueATLGeorgia) January 7, 2026
Sympathiek!
Minneapolis: An eyewitness video shows agents blocking a self-identified physician from aiding the victim and telling bystanders to “relax.”pic.twitter.com/Gg1C4a9XhP— Clash Report (@clashreport) January 8, 2026