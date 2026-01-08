Maar goed, wat zou er eigenlijk mis kunnen gaan als je in korte tijd een ordedienst optuigt met allemaal opgewonden standjes die erg van kostuumpjes en pistolen houden, een ordedienst die niet per se bol staat van de lieden die hoog scoren op bedachtzaamheid. Nou, dit dus. Renee Nicole Good, moeder van drie, is niet meer. Had ze beter moeten luisteren ja allicht ze is dood maar het loont toch ook de moeite niet iedereen die niet goed luistert meteen vol door de bakkes te schieten. Gelukkig was er een dokter aanwezig o nee die moest opbokken. Interessante exegeses van de beelden nu overal op het internet, uiteraard keurig netjes en kinderachtig verdeeld langs partijlijnen. Triest eigenlijk.