Deportatiedienst ICE is ontzettend aan het opschalen en iedereen die ooit bij een bedrijf (of, god verhoede, een overheid) heeft gewerkt waar ontzettend werd opgeschaald weet wat daar van komt. In dit specifieke geval: veel intimiderende maar sullige Amerikaanse kerels, onbedoeld een grootschalig Melkertbanen-initiatief. Afijn, in Chicago probeerden 10+ ICE-agenten een voedselbezorger staande te houden en wat er toen gebeurde is een cartoon. Hou uw gore politieke meningen alstublieft even voor u en geniet van wat technisch gezien een voortreffelijke ontsnapping is. Geef deze knul zsm een Green Card en een vaste aanstelling bij ICE.