Kijken. Fietsende voedselbezorger vs 10 man ICE

Prachtige demarrage

Deportatiedienst ICE is ontzettend aan het opschalen en iedereen die ooit bij een bedrijf (of, god verhoede, een overheid) heeft gewerkt waar ontzettend werd opgeschaald weet wat daar van komt. In dit specifieke geval: veel intimiderende maar sullige Amerikaanse kerels, onbedoeld een grootschalig Melkertbanen-initiatief. Afijn, in Chicago probeerden 10+ ICE-agenten een voedselbezorger staande te houden en wat er toen gebeurde is een cartoon. Hou uw gore politieke meningen alstublieft even voor u en geniet van wat technisch gezien een voortreffelijke ontsnapping is. Geef deze knul zsm een Green Card en een vaste aanstelling bij ICE.

Ook Amerika: Trump tweet & delete AI-video van zichzelf waarin hij niet bestaande onzin aanprijst

Tags: ice, amerika, lekker gewerkt pik
@Schots, scheef | 29-09-25 | 10:31 | 108 reacties

