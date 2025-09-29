Kijken. Fietsende voedselbezorger vs 10 man ICE
Prachtige demarrage
Deportatiedienst ICE is ontzettend aan het opschalen en iedereen die ooit bij een bedrijf (of, god verhoede, een overheid) heeft gewerkt waar ontzettend werd opgeschaald weet wat daar van komt. In dit specifieke geval: veel intimiderende maar sullige Amerikaanse kerels, onbedoeld een grootschalig Melkertbanen-initiatief. Afijn, in Chicago probeerden 10+ ICE-agenten een voedselbezorger staande te houden en wat er toen gebeurde is een cartoon. Hou uw gore politieke meningen alstublieft even voor u en geniet van wat technisch gezien een voortreffelijke ontsnapping is. Geef deze knul zsm een Green Card en een vaste aanstelling bij ICE.
Ook Amerika: Trump tweet & delete AI-video van zichzelf waarin hij niet bestaande onzin aanprijst
Trump shared an AI generated video of a fake Fox report from his daughter-in-law on a new health care policy where he puts his elderly supporters in Matrix-like pods that will heal their diseases.— Richard Hanania (@RichardHanania) September 28, 2025
What a sentence. pic.twitter.com/KtkglA3HJV
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Moordenaar Charlie Kirk nog steeds voortvluchtig, Trump wijst naar demonisering door extreemlinks
The morning after en the mourning after
Kijken. Totale malloot Mehdi Hasan in debat met 20 nog totalere malloten
Wat gebeurt hier in godsnaam
Hoppatee. Elon Musk begint politieke partij
We onderbreken het Stamcafé (met een geweldige Arthur van Amerongen) even voor wat: nieuws
De GeenStijl Podcast: nabeschouwing twaalfdaagse oorlog
Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke
Trump wil 'radicale islamitische terroristen' en andere veiligheidsrisico's weren uit Amerika, herintroduceert inreisverbod
12 landen geheel in de ban, 7 gedeeltelijk
Pro-Israël demonstranten in Colorado aangevallen met molotovcocktails en vlammenwerper, dader roept 'Free Palestine'
Beelden hieronder zijn niet prettig, dader en slachtoffers duidelijk zichtbaar