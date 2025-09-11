achtergrond

Moordenaar Charlie Kirk nog steeds voortvluchtig, Trump wijst naar demonisering door extreemlinks

The morning after en the mourning after

De conservatieve denker Charlie Kirk werd gisteravond in zijn nek geschoten tijdens een debat met andersdenkenden dat hij nota bene zelf had georganiseerd. De wrange betekenis van zo'n laffe moord ontgaat niemand, zou je zeggen, en het merendeel van de Amerikaanse publieke figuren, links, rechts of uit het centrum, reageert precies zoals je zou willen. Dat laat onverlet dat op sociale media de gorigheid tegen de plinten klotst en de dood van Kirk door geschifte gekken op links wordt gevierd als een overwinning. Veel is nog onduidelijk; momenteel is een klopjacht op de dader gaande, maar wie, wat en waarom is onbekend. Trump reageert in een getergde toespraak door te wijzen naar extreemlinks, dat zeker in Amerika inderdaad geneigd is iedereen met een van hen afwijkend wereldbeeld te larderen met nazi-vergelijkingen. Je hoeft er geen raketwetenschapper voor te zijn om te begrijpen dat zoiets op termijn kan leiden tot zo iemand larderen met kogels. Tegelijkertijd is het wel het vermelden waard dat afgelopen juni een geradicaliseerde conservatieve Amerikaan Democratisch staatssenator John Hoffman en zijn vrouw neerschoot en lid van het Huis van Afgevaardigden (in Minnesota) Melissa Hortman en haar man doodschoot. Hoe dan ook, het heeft er alle schijn van dat de temperatuur voorlopig niet gaat dalen in de Verenigde Staten.

@Schots, scheef | 11-09-25 | 08:03 | 338 reacties

