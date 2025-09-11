Een NPO-format met minder Paul de Leeuw

Frans Timmermans - 4/10

Klein beetje spuug in de mond van 'hoe groot politieke meningsverschillen ook mogen zijn'. Vervelende politieke Marcel van Dammiaanse disclaimer, want het is wel erg, MAAR Charlie Kirk was ook geen frisse jongen. Derhalve een lelijke onvoldoende voor Frans. Dat wordt nablijven mannetje.

Asha ten Broeke - 2/10

Kijk eens Asha, je rapport is terug, twee dikke bamischijven voor jou. U wist al wel dat dit lopende lijk niet spoort en hoewel het er niet in zoveel woorden staat, vindt dit figuur de gruwelijke moord op de vader van twee kinderen eigenlijk wel dikke prima. Maar het kan nog erger, zo ziet u straks na de klik.

Rob Jetten - 9/10

Geen disclaimers, geen gejengel, geen omwegen. Gewoon: in een democratie is geen enkele plek voor geweld en deze moordaanslag smoort een stem in het publieke debat. Chapeau Rob Jetten, een dikke 9 voor jou, jij mag over.

Jorrit Oudhof - 1/10

Geen idee wie deze snijboon is, maar blijkbaar werkt hij als leraar op een school. Om kinderen of jongvolwassenen dingen te leren, dus. Hi hi ha ha, lachen man, het bloed klotst tegen de plinten. Radicale, polariserende en volslagen volidioten als Jorrit Oudhof maken de wereld iedere dag weer een klein stukje kutter.

UPDATE: SCHOOL JORRIT GEEFT HEM OOK EEN LAAG CIJFER

Dilan Yesilgöz - 6/10

Ja nou poeh poeh prima hoor, maar Dilan Yesilgöz trekt het woordje SAMENLEVING wel heel vaak uit de kast als ze het even niet meer weet. Een nipte voldoende, maar volgende keer echt beter je best doen, Dilan.

Caroline van der Plas - 7/10

Pluspunten voor het gebroken hartje, maar dat opportunistische aanpakken van de haters voelt een beetje smerig. Vooral zo doorgaan, Caroline!

Mirjam Bikker - 8/10

En dan zeggen jullie mij nu 3x na: "Als andere opvattingen tot vijanden worden gemaakt, als het vertrouwen in de kracht van woorden wordt vervangen door de verwoesting van kogels dan is vrijheid leeg en democratie het recht van de sterkste." Nog een keer: "Als andere opvattingen tot vijanden worden gemaakt, als het vertrouwen in de kracht van woorden wordt vervangen door de verwoesting van kogels dan is vrijheid leeg en democratie het recht van de sterkste." En dan een laatste keer: "Als andere opvattingen tot vijanden worden gemaakt, als het vertrouwen in de kracht van woorden wordt vervangen door de verwoesting van kogels dan is vrijheid leeg en democratie het recht van de sterkste."

Geert Wilders - 6/10

Vrij sober, op weg naar een mooie 7, en dan tóch nog even uit de bocht met een wijsvingertje. Puntje eraf!

Dick Schoof - 5/10

Tring tring, hallo met Mark Rutte. Hallo met Dick Schoof! Zeg Mark, hoe stuur ik ook alweer zo'n gratuitweetje als er iemand is omgelegd? Nou Dick, doe gewoon: "De moordaanslag op (naam) in (plaats) is verschrikkelijk. In een vrije democratie bestrijd je elkaar met woorden, nooit met geweld. Mijn gedachten zijn bij zijn gezin en dierbaren. Ik wens iedereen die door deze laffe en afschuwelijke daad geraakt is, veel sterkte toe." Afkijken en overschrijven, daar doen we niet aan. ONVOLDOENDE.

Gerda - 1/10

Alle ratten die het schip hebben verlaten zijn actief op BlueSky. Zoals Gerda, die vanavond tijdens het verwisselen van de Tena Lady weer grijnzend kijkt naar DIT FILMPJE, hoe de dochter van Charlie Kirk in zijn armen valt. Eigen schuld, dikke bult, aldus Gerda. Val dood Gerda, je bent goor.

De Volkskrant - 4/10