Een database van iedereen die stom reageerde op de moord op Charlie Kirk
Pendulum, driftig zwaaiend
🚨BREAKING: A searchable database of more than 20,000 people celebrating Charlie Kirk’s murder will soon be available.— Jack (@jackunheard) September 12, 2025
De neiging om een gruwelijke moord op een publieke persoon te bagatelliseren door zijn of haar werk negatief te recenseren kennen we nog van Charlie Hebdo en is: buitengewoon hardvochtig, onsmakelijk, toondoof. De neiging om iemand aan te vallen op ongewenste standpunten en/of denkbeelden en iemand ontslagen te krijgen, kennen we nog van activistisch links en is: buitengewoon hardvochtig, onsmakelijk, toondoof. Afijn, over naar Amerika, waar de site Charlie's Murderers (nogal een aanklacht, woorden zijn namelijk: geen geweld) online staat en spoedig een database bevat van inmiddels ruim dertig duizend mensen die buitengewoon hardvochtig, onsmakelijk, toondoof reageerde op de laffe moord op Kirk afgelopen woensdag, met naam, toenaam en werkgever er voor het gemak bij. Incluis kliklijn, zodat je lekker anoniem Mensen met Verkeerde Meningen ™ kunt aangeven. Trotse slogan: "This is the largest firing operation in history." Zoiets verloopt natuurlijk niet heel genuanceerd en dus staan er ook types tussen die weliswaar een beetje stom reageren maar ook weer niet echt kwalijk, mensen met een slecht gevoel voor humor, enzovoorts. Wij vinden daar wat van. Te weten: buitengewoon hardvochtig, onsmakelijk, toondoof.
Apparently not https://t.co/Ejc9zOkQwJ pic.twitter.com/mTGaGcB6Yu— Sami Gold (@souljagoyteller) September 13, 2025
Reaguursels
