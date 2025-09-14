achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Een database van iedereen die stom reageerde op de moord op Charlie Kirk

Pendulum, driftig zwaaiend

De neiging om een gruwelijke moord op een publieke persoon te bagatelliseren door zijn of haar werk negatief te recenseren kennen we nog van Charlie Hebdo en is: buitengewoon hardvochtig, onsmakelijk, toondoof. De neiging om iemand aan te vallen op ongewenste standpunten en/of denkbeelden en iemand ontslagen te krijgen, kennen we nog van activistisch links en is: buitengewoon hardvochtig, onsmakelijk, toondoof. Afijn, over naar Amerika, waar de site Charlie's Murderers (nogal een aanklacht, woorden zijn namelijk: geen geweld) online staat en spoedig een database bevat van inmiddels ruim dertig duizend mensen die buitengewoon hardvochtig, onsmakelijk, toondoof reageerde op de laffe moord op Kirk afgelopen woensdag, met naam, toenaam en werkgever er voor het gemak bij. Incluis kliklijn, zodat je lekker anoniem Mensen met Verkeerde Meningen ™ kunt aangeven. Trotse slogan: "This is the largest firing operation in history." Zoiets verloopt natuurlijk niet heel genuanceerd en dus staan er ook types tussen die weliswaar een beetje stom reageren maar ook weer niet echt kwalijk, mensen met een slecht gevoel voor humor, enzovoorts. Wij vinden daar wat van. Te weten: buitengewoon hardvochtig, onsmakelijk, toondoof.

Tags: stom, charlie kirk, cancelcultuur
@Schots, scheef | 14-09-25 | 20:00 | 64 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

TERUGKIJKEN. Nieuwsuur vindt talkshows STOM

Met belastinggeld betaald tv-programma waarschuwt voor andere tv-programma's

@Ronaldo | 03-09-25 | 13:13 | 109 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.