TRUMP: 'VERDACHTE MOORD KIRK OPGEPAKT'

Hoooo

Zojuist aangekondigd door president Donald Trump op bezoek bij Fox News: "With a high degree of certainty, we have him." Het gaat uiteraard over de moordenaar van Charlie Kirk. Half Amerika was naar de man op zoek, de FBI deelde hedenochtend nog nieuwe beelden. Wie het is en hoe en waar de verdachte is opgepakt maakt Trump niet bekend. Volgens Trump kwam de aanhouding tot stand via een minister en de vader van de verdachte: "It was a minister, and the minister went to a friend – a minister who’s involved in law enforcement, by the way, and his good friend is a top US marshal, and they took it from there and then it was a father got involved." Trump laat weten dat er later op vrijdag meer details gedeeld zullen worden.
Update - Persconferentie om 09:00 E.T, dat is 15:00 uur Nederlandse tijd
Update - Trump hoopt dat de dader de doodstraf krijgt

Tags: trump, kirk, charlie kirk
@Mosterd | 12-09-25 | 14:09 | 200 reacties

