Nou, wat kwam er precies uit die ontmoeting tussen Trumps schoonzoon Jared Kushner, Trumps toponderhandelaar Steve Witkoff en het Kremlin, eerder deze week? Niet bijster veel. De Russen zelf gebruiken er een prachtig eufemisme voor: het oplossen van de Oekraïne-crisis is niet dichterbij gekomen, maar ook niet verder weg. Dus tekent zich toch een inmiddels bekend beeld af. Poetin opende de poorten naar de hel, maar weigert die weer te sluiten, en blijft enigszins maniakaal aan de gehaktmolen draaien. Trump heeft het alsnog over een "reasonably good meeting," en merkt op dat Poetin volgens hem de oorlog wel degelijk wil beëindigen. "I think he'd like to get back to dealing a more normal life. I think he'd like to be trading with the United States of America, frankly, instead of, you know, losing thousands of soldiers a week. But their (Kushner en Witkoff, red.) impression was very strongly that he'd like to make a deal." Eerder stelde Trump nog een deadline voor de betrokkenen (de zoveelste): met Thanksgiving moest er een deal zijn. Da's inmiddels een week geleden.