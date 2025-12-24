LOL. Voormalig EU-censuurpaus Thierry Breton mag VS niet meer in
Toch minder erg dan niet meer op X mogen
For far too long, ideologues in Europe have led organized efforts to coerce American platforms to punish American viewpoints they oppose. The Trump Administration will no longer tolerate these egregious acts of extraterritorial censorship.— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) December 23, 2025
Today, @StateDept will take steps to…
Muren bouw je voor Mexicaanse migranten, bootjes bombardeer je om Venezolaanse drugskartels te stoppen (of om presidenten af te zetten) en inreisverboden zijn er natuurlijk voor mosli... THIERRY BRETON, de voormalig censuurpaus van de EU, die het liefst heel Twitter wilde wegjorissen vanwege Musk en Trump maar uiteindelijk vooral zichzelf kon wegjorissen omdat hij nogal veel hooi op zijn digitale vork nam en daarmee zelfs andere EU-bobo's boos maakte. Daarom
is nu zijn Twitter-account opgeschort mag hij de VS niet meer in van Trump en zijn posse. Amerika direct weer een stukje censuurvrijer en een wezenloze paljas karmisch(?) gestraft. Het Vrijheidsbeeld zal hij niet meer van dichtbij zien. en dat zal hem leren. Voorts vinden we dit niet raar, dit vinden we alleen maar heel erg grappig.
Instant Update - De EU veroordeelt de restricties van de VS boehoe.
SANCTIONED
WE’VE SANCTIONED: Thierry Breton, a mastermind of the Digital Services Act. In August 2024, while serving as European Commissioner for Internal Markets and Digital Services, he published a letter using the DSA to threaten @elonmusk ahead of his livestream interview with President…— Under Secretary of State Sarah B. Rogers (@UnderSecPD) December 23, 2025
You get what you give bro
Is McCarthy’s witch hunt back? 🧹— Thierry Breton (@ThierryBreton) December 23, 2025
As a reminder: 90% of the European Parliament — our democratically elected body — and all 27 Member States unanimously voted the DSA 🇪🇺
To our American friends: “Censorship isn’t where you think it is.”
