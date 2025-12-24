achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

LOL. Voormalig EU-censuurpaus Thierry Breton mag VS niet meer in

Toch minder erg dan niet meer op X mogen

Muren bouw je voor Mexicaanse migranten, bootjes bombardeer je om Venezolaanse drugskartels te stoppen (of om presidenten af te zetten) en inreisverboden zijn er natuurlijk voor mosli... THIERRY BRETON, de voormalig censuurpaus van de EU, die het liefst heel Twitter wilde wegjorissen vanwege Musk en Trump maar uiteindelijk vooral zichzelf kon wegjorissen omdat hij nogal veel hooi op zijn digitale vork nam en daarmee zelfs andere EU-bobo's boos maakte. Daarom is nu zijn Twitter-account opgeschort mag hij de VS niet meer in van Trump en zijn posse. Amerika direct weer een stukje censuurvrijer en een wezenloze paljas karmisch(?) gestraft. Het Vrijheidsbeeld zal hij niet meer van dichtbij zien. en dat zal hem leren. Voorts vinden we dit niet raar, dit vinden we alleen maar heel erg grappig.
Instant Update - De EU veroordeelt de restricties van de VS boehoe.

SANCTIONED

You get what you give bro

Tags: thierry breton, inreisverbod, VS
@Dorbeck | 24-12-25 | 12:31 | 52 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.