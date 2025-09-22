achtergrond

Disney cancelt Jimmy Kimmel toch niet

Ook weer klaar

Kent u die mop van Jimmy Kimmel die van de buis werd gehaald? Nou die kwam dus gewoon terug op de buis. Kimmel, geen leuke maar ook niet de minst leuke van het totaal uitgerangeerde late night-genre van de Amerikaanse televisie, werd onder veel bombarie gecanceld na een feitenvrije opmerking over de moordenaar van Charlie Kirk en een grapje over de wereldvreemde woorden van Trump een dag na de moord. Rechts blij want pak aan die linkse schoften, links boos want we hadden toch verdomme de vrijheid van meningsuiting, etc etc. Het hele circus leidde tot een golf van protesten, waardoor Disney nu dus lijkt te zijn gedraaid. Trump heeft vooralsnog niet boos gereageerd, maar gaat ongetwijfeld boos reageren. Eind goed, al goed.

Tags: jimmy kimmel, vvmu, disney
@Zorro | 22-09-25 | 21:47 | 104 reacties

