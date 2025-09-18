Disney schrapt programma Jimmy Kimmel om Kirk-commentaar
Uiteraard staat het een bedrijf vrij om zelf te bepalen wat het uitzendt, en de opmerking waarin comedian en presentator Jimmy Kimmel suggereert dat Charlie Kirk werd vermoord door een Trump-aanhanger is ongepast en een beetje dom. Je zou haast zeggen: ongefundeerd, tendentieus en nodeloos kwetsend. Desondanks interessant dat de gruwelijke moord op een vvmu-fanaticus die met iedereen in gesprek wilde binnen een week wordt gebruikt om iemand (nota bene een comedian) de mond te snoeren. Blijft ook weinig tv over in Amerika als alles dat ongepast en een beetje dom is maar lukraak van de buis wordt gehaald. Voorts is de opmerking die Kimmel enkele tientallen secondes later maakt over Trumps volstrekt krankzinnige reactie op een vraag over zijn rouwproces behoorlijk gepast en volkomen terecht. "Mr. Kimmel’s comments about the death of Mr. Kirk are offensive and insensitive at a critical time in our national political discourse, and we do not believe they reflect the spectrum of opinions, views or values of the local communities in which we are located."
