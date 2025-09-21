LIVE - Afscheidsdienst van Charlie Kirk vanuit vol stadion in Phoenix
Toespraken van Trump, JD Vance en weduwe Erika Kirk
We zijn anderhalve week verder. Anderhalve week nadat Charlie Kirk in bijzijn van zijn vrouw en kinderen werd afgemaakt, terwijl hij deed wat hij als zijn roeping zag: in gesprek gaan met mensen die anders dachten. In die anderhalve week is de naam Charlie Kirk vaker gevallen dan in de 31 jaar daarvoor, en ook in Nederland doorgedrongen tot diep in de krochten van de opiniepagina's. Met elk talkshow-item, elke column en elke uit zijn context gerukte uitspraak van de zogenaamde posterboy van extreemrechts, leek het gesprek verder verwijderd te raken van wat er daadwerkelijk is gebeurd; een man die het als zijn roeping zag om in gesprek te gaan met andersdenkenden, is afgemaakt in bijzijn van zijn vrouw en kinderen. Vermoord vanwege de dingen die hij geloofde en zijn lef om erover te praten. Vanavond neemt een vol football-stadion in Phoenix afscheid van Charlie Kirk. Een zwaarbeveiligd evenement met tienduizenden gegadigden, toespraken van president Trump, Kirks persoonlijke vriend JD Vance en Kirks echtgenote Erika. De dresscode luidt 'Sunday Best, Red White or Blue'. We hopen op een mooi afscheid, een avond waarop woorden ertoe doen.
🚨 NOW: The true scope of the crowd for Charlie Kirk in Arizona — WOW.— Eric Daugherty (@EricLDaugh) September 21, 2025
Original estimates of 100K bumped to up to *300,000.*
This is going to be one of the most remembered days in modern US history. 🇺🇸
🎥 @realdukedenman pic.twitter.com/r4gT1mnVHI
