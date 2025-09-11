Woorden doen ertoe. Daarom willen wij er graag op wijzen dat Sigrid Kaag het neerschieten van Charlie Kirk in het fragment hierboven "schokkerend" noemt en geweld "een doodsvonnis voor de beademing van de democratie". Woorden doen ertoe. Suggereren dat Sigrid Kaag in het fragment hierboven eigenlijk zegt dat Charlie Kirk zijn dood aan zichzelf te wijten heeft, is daarom volstrekt idioot en kwaadwillend.

Maar: woorden doen ertoe. En daarom is het zo ongepast dat Sigrid Kaag, nadat ze heeft gezegd dat ze geschokt is door de aanslag op Kirk, direct overschakelt op de verschrikkelijke dooddoener "Woorden doen ertoe". Want wat er gisteren in Utah toe deed, was die kogel, die het einde maakte aan het leven van een 31-jarige man, die naar de universiteit was gekomen om zijn woorden ertoe te laten doen. Maar juist toen het ertoe deed, had hij aan zijn woorden niets.

En het doet ertoe dat Kirk bij een politieke stroming hoorde waar Sigrid Kaag helemaal niets mee heeft. En het doet ertoe dat het er sterk op lijkt dat Sigrid Kaag niet helemaal voor de bril had wie die Charlie Kirk nou precies was. En het doet het ertoe dat Sigrid Kaag, gevraagd naar een gruwelijke aanslag die laat zien hoe kwetsbaar woorden zijn, meteen op haar eigen riedeltje overschakelde en zei dat "haat en polarisatie extreme vormen gaan krijgen". Woorden doen ertoe. Gisteren kregen haat en polarisatie een extreme vorm, namelijk de vorm van een moord. Een geschikt moment om er geschokkeerd op te wijzen dat woorden nooit, maar dan ook nooit, een goede reden kunnen zijn voor dit soort daden.

Want dit geweld is een doodsvonnis voor de beademing van de democratie. En woorden doen ertoe.