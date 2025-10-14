Als de moord op Charlie Kirk iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat je mensen niet zomaar dood moet schieten politiek geweld stom is Nederland gilt om een beweging van hele rare jonge Christenen die het evangelie uitdragen. Meteen nog een reden om de Charlie Kirks van deze wereld niet dood te schieten: dat brengt hele rare jonge Christenen op het onzalige idee om gezamenlijk het evangelie uit te dragen. Kirk had in de Verenigde Staten een organisatie die Turning Point USA heet en van de weeromstuit is hier nu ook plots een organisatie gelanceerd die Turning Point USA Netherlands heet. Mogelijk komen er ook nog regionale afdelingen bij, zoals Turning Point USA Netherlands Friesland, Turning Point USA Netherlands Noord-Holland, of Turning Point USA Netherlands Gelderland, die dan weer vertakkingen kunnen krijgen als Turning Point USA Netherlands Friesland Dokkum, Turning Point USA Netherlands Noord-Holland Bakkum, Turning Point USA Netherlands Gelderland Voskuil, die dan mogelijk weer kunnen worden opgesplitst in wijkteams, zoals Turning Point USA Netherlands Friesland Dokkum Watertorenbuurt, Turning Point USA Netherlands Noord-Holland Bakkum Camping of Turning Point USA Netherlands Gelderland Voskuil Wezep. Het gaat om een soort debatclub voor Christenen die kritisch denken hoog in het vaandel hebben, kortom een eetclub voor Anorexia-patiënten die heel erg van Burger King houden. Daarmee is er eindelijk een volwaardig antwoord op het eveneens uit Amerika overgewaaide BIJ1 en u kunt daar kinderachtig over doen maar wij vinden het schitterend. Leve de open samenleving!