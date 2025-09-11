achtergrond

Geenstijl

VIDEO. Knettergekke UvA-studenten bejubelen moord op Charlie Kirk

Het is niet eens meer verrassend

De crème de la crème van de nieuwe generatie intellectuelen, toekomstige beleidsbepalers en potentiële pandjesslopers studeert uiteraard niet in Amerika, maar gewoon hier aan de UvA, baken van debat, rede en de uitwisseling van ideeën. Dat blijkt maar weer eens uit de doordachte reacties die PowNed-verslaggever Tom Olthof is gaan scoren aan de welbekende en altijd gemoedelijke Roeterseilandcampus. Gevraagd naar wat de studenten zoal vinden van de brute knal door de keel die Charlie Kirk monddood maakte, krijg je diepzinnige woorden die ertoe doen als: "I think he deserved it" en "I'm glad he is not with us anymore" (met vaagvrouwmensachtig Frans accent). En dan weet je deze 9/11 weer: met die vrijheid van meningsuiting zit het wel snor hier te lande. Dit is geen Amerika, hier spreekt de stem van de verlichting, hier praten we Nederlands met elkaar en zegeviert de beschaving. Internationale studenten nemen daarin overduidelijk het voortouw. Hopelijk gaan die meiden(?) allemaal over naar het volgende jaar, studeren ze glansrijk af en blijven ze hier nog lang bouwen aan een beter Nederland, dan is het succes van onze natie voor de toekomst verzekerd.

ZIEKLUIK

Tags: UvA, gesticht, charlie kirk
@Dorbeck | 11-09-25 | 20:00 | 408 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

