achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Je suis Charlie

Stamcafé

En zo gaat het dus. Man, conservatieve opiniemaker, publieke intellectueel, vader van twee, gaat op tournee door Amerika om in debat te gaan met andersdenkenden. Is namelijk zijn favoriete bezigheid: tegenstand bieden aan tegenstanders. In woord, niet in daad; conservatieve opiniemaker is een beschaafd mens. Vertrekt van huis, op naar Utah, nota bene naar een universiteitscampus, waar de uitwisseling van ideeën gemeengoed is, of zou moeten zijn of in ieder geval lang was. Neemt plaats op een podium in een leuk tentje waar voor de gelegenheid 'Prove me wrong' op gedrukt staat, de premisse van zijn tournee. Zo gezegd, zo gedaan. Hij neemt plaats, denkt hardop, debatteert, redeneert. Of hij wint, zullen we nooit weten, want voor hij zijn argument af kan maken, schiet iemand hem in zijn nek. En zo gaat het dus. Man, conservatieve opiniemaker, publieke intellectueel, vader van twee, is dood. Hij werd 31.

(Hier reflectie, nieuwsupdates gaan hier verder)

Kirk, in z'n element

Tags: stamcafé, charlie kirk, amerika
@Schots, scheef | 10-09-25 | 22:45 | 23 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.