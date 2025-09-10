Ennnnn heftige beelden uit Amerika waar Charlie Kirk een kogel heeft gegeten. Charlie Kirk is aan die kant van de plas een beroemd politiek activist, prominent figuur binnen de conservatieve beweging, Trump-aanhanger, Fox News-hoofd en oprichter van de conservatieve jongerenorganisatie Turning Point USA. Een soort Eva Vlaardingerbroek dus, maar dan lelijker. De 31-jarige Kirk werd neergeschoten tijdens een evenement op de universiteit van Utah Valley. Het is nog niet bekend of hij de aanslag heeft overleefd. Later meer.

Update 21:04 - JD Vance: "Say a prayer for Charlie Kirk, a genuinely good guy and a young father."

Update 21:06 - NBC LIVESTREAM na de klik

Update 21:10 - NSFW GRAPHIC. Beelden na de klik. Zelf bepalen of u kijkt, niet zeuren. Het is hier niet de NOS.

Update 21:14 - Trump: "We must all pray for Charlie Kirk, who has been shot. A great guy from top to bottom. GOD BLESS HIM!" Nou, op basis van die graphic beelden: hier valt weinig meer aan te bidden

Update 21:21 - Netanyahu bidt mee

Update 21:28 - Ook een take: misschien was het wel een Kirk-volger wiens pistool uit enthousiasme afging, aldus MSNBC.

Update 21:34 - Beelden waarop Kirk petjes uitdeelt aan aanhangers, vlak voor de moordaanslag. Kirk heeft overigens piepjonge kinderen.

Update 21:38 - Nog geen reactie Charles Groenhuijsen, Raymond Mens houdt het op een retweet. Onduidelijk dus wat we precies van de situatie moeten vinden.

Update 21:46 - Meer beelden van wat inderdaad de verdachte lijkt; een goor oud mannetje. Ook beelden van Kirk die wordt afgevoerd.

Update 21:47 - Ook een take (II): Je kunt natuurlijk niet zoals Charlie Kirk allemaal verschrikkelijke dingen denken en zeggen en veronderstellen dat je ermee wegkomt, aldus MSNBCg.

Update 21:56 - Nog meer beelden van de verdachte die wordt afgevoerd. "How dare you, fucking monster," roept een aanwezige, en daar sluiten wij ons graag bij aan.

Update 22:07 - Ho, de gearresteerde en afgevoerde man is NIET DE DADER, aldus de universiteit tegenover de New York Times.

Update 22:23 - Verdachte zat op een gebouw in de buurt, schoot van ongeveer 180 meter afstand, aldus universiteit.

Update 22:29 - Volgens een lokale journalist is Kirk overleden. Let wel: nog niet bevestigd.

Update 22:33 - Voor de duidelijkheid: verdachte is dus niet gearresteerd, maar vooralsnog voortvluchtig. Schoot van afstand, en wist klaarblijkelijk precies wat-ie deed.

Update 22:40 - Het kanaal waarop Kirk's werk wordt uitgezonden en een journalist van The Daily Wire bevestigen: Kirk is dood.

Update 22:43 - Trump: "The Great, and even Legendary, Charlie Kirk, is dead. No one understood or had the Heart of the Youth in the United States of America better than Charlie. He was loved and admired by ALL, especially me, and now, he is no longer with us. Melania and my Sympathies go out to his beautiful wife Erika, and family. Charlie, we love you!"