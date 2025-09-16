Slecht nieuws voor Tyler Robinson, de moordenaar van Charlie Kirk. De staat Utah kent de doodstraf met als primaire methode de dodelijke injectie en als secundaire methode het: vuurpeloton. Samen met Nevada en South Carolina is Utah de enige staat die het vuurpeloton ooit heeft ingezet om een boef uit het leven te halen; de laatste was engnek Ronnie Lee Gardner in 2010. Openbaar aanklager Jeff Gray van Utah heeft zojuist aangekondigd van plan te zijn de doodstraf te eisen tegen Robinson. Die overigens inderdaad geen groyper (b)lijkt, zoals Denker des Vaderlands Georgina Verbaan wel insinueerde: "Utah County District Attorney Jeff Gray says that Charlie Kirk's killer 'had started to lean more to the left, becoming more pro-gay and trans rights oriented' and was indeed dating his transgender roommate."

Terwijl het lichaam van Kirk nog niet in de grond zit (dat gebeurt zondag) vieren de fatsoenlijke stemmen in Nederland nog steeds het heengaan van een vader van twee kinderen, van wie ze tot zijn dood nog nooit hadden gehoord. Voormalig PvdA-adviseur Julia Wouters is net als het Bob Vylan-publiek dolblij dat Kirk dood is, al kan ze geen voorbeelden noemen waarom ze 'm nou zo'n klootzak vindt. Zoals ook L1-boomer Hugo Luijten er niet wakker van ligt dat 'vuilbek Kirk' - 'een neonazi van de ergste soort' - publiekelijk is afgeschoten, en zo zijn er nog een paar die over het lijk van Charlie Kirk pissen. Ach ja, laten we het er maar bij houden, want het kan en mag allemaal. Vrijheid van meningsuiting enzo.