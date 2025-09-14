Gouverneur Utah: 'Kirk-moordenaar Tyler Robinson had relatie met transgender huisgenoot'
Typisch voor een groyper
Vooropgesteld: we weten nog altijd heel veel niet over Tyler Robinson, de moordenaar van Charlie Kirk. Maar wat we dus wel weten is dit. De republikeinse gouverneur van Utah (die van die speech) Spencer Cox meldt zojuist dat de Robinson inderdaad een relatie had met zijn huisgenoot, en dat die huisgenoot in transitie is van een man naar vrouw. Daar kan iedereen weer allerlei overhaaste conclusies uit trekken, maar wat het ook is, het is niet bepaald bewijs dat past bij de suggestie van 's lands linkerhersenhelft Georgina Verbaan dat Robinson een groyper is en Nieuwsuur een stel idioten omdat ze dat verzwijgen. Verder meldt Cox dat Robinson niet meewerkt met het onderzoek, maar zijn omgeving, waaronder dus die huigenoot, wel.
Kan iemand dit naar Georgina Verbaan sturen?
