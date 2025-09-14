achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Gouverneur Utah: 'Kirk-moordenaar Tyler Robinson had relatie met transgender huisgenoot'

Typisch voor een groyper

Vooropgesteld: we weten nog altijd heel veel niet over Tyler Robinson, de moordenaar van Charlie Kirk. Maar wat we dus wel weten is dit. De republikeinse gouverneur van Utah (die van die speech) Spencer Cox meldt zojuist dat de Robinson inderdaad een relatie had met zijn huisgenoot, en dat die huisgenoot in transitie is van een man naar vrouw. Daar kan iedereen weer allerlei overhaaste conclusies uit trekken, maar wat het ook is, het is niet bepaald bewijs dat past bij de suggestie van 's lands linkerhersenhelft Georgina Verbaan dat Robinson een groyper is en Nieuwsuur een stel idioten omdat ze dat verzwijgen. Verder meldt Cox dat Robinson niet meewerkt met het onderzoek, maar zijn omgeving, waaronder dus die huigenoot, wel.

Kan iemand dit naar Georgina Verbaan sturen?

Tags: tyler robinson, huisgenoot, relatie, trans
@Ronaldo | 14-09-25 | 16:18 | 49 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Hey. @RTLnieuws noemt kerkschutter Minneapolis "hij", @NOS spreekt van "zij"

ja het is ook ingewikkeld maar als DPG Media en de Staat er al niet uitkomen, wie moet ons de wereld dan uitleggen?

@Spartacus | 29-08-25 | 12:01 | 312 reacties

TransScreen filmfestival "Laat zien dat we geen enge creatures zijn". Schat, dat vindt ook niemand

Niemand vindt of noemt jullie "enge creatures" en zo wel dan zijn het bijna altijd moslims maar jullie zijn nog niet klaar voor dat gesprek

@Spartacus | 19-05-23 | 12:00 | 150 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.