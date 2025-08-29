Hey. @RTLnieuws noemt kerkschutter Minneapolis "hij", @NOS spreekt van "zij"
ja het is ook ingewikkeld maar als DPG Media en de Staat er al niet uitkomen, wie moet ons de wereld dan uitleggen?
She’s…gorgeous???— HowlingMutant (@Howlingmutant0) August 27, 2025
Ja maar dit is dus echt een leuke. Want of RTL Nieuws is zó extreem woke dat het weigert mee te nemen dat de schutter een biologische man/transvrouw is, omdat dit voorval deze demografie in een kwaad daglicht zet. Of het is gewoon een extreem ondermaatste nieuwsredactie. Het antwoord? Sowieso allebei. Hoe dan ook, gefeliciteerd met het misgenderen van een vrouw RTL, heel lelijke journalistiek dit. Natuurlijk, ook de NOS berichtte woensdag niet over de trans-achtergrond van de schutter, ondanks dat het al lang en breed bekend was. Gister kwamen ze wel over de brug, maar bij geen van beide kon er een afbeelding van de dader en hen talkrijke online beeldmateriaal van af.
De schutter doodde overigens twee kinderen en verwondde er 18 door een kerk te beschieten. Hen liet uitgebreide video's en manifesto's achter, en hen wapenuitrusting was beschreven met talloze teksten. Hen ideologische richting laat zich moeilijk helemaal sluitend indelen, maar hen richtte zich in genocidale taal uitgesproken tegen christenen, Trump, joden, Israël, Indië, en was voor Rusland, 'transrechten' en communisme. Toch al ongeveer de zevende schietpartij door een transpersoon sinds ze hip werden. Veel meer daderbeeld na de breek.
RTL Nieuws
NOS
Beelden en manifesten
The Minneapolis Catholic school shooter was Robin Westman.— Leftism (@LeftismForU) August 27, 2025
He was a biological male who identified as a transgender "woman."
Written on his guns and magazines were things like "kill Trump now," "6 million was not enough" (referring to the Holocaust), "for the children," "I'm… pic.twitter.com/KGEauspsTQ
Robin Westman, the suspected shooter in today’s mass shooting at the Annunciation Catholic Church and School in Minneapolis, Minnesota, appears to have had a YouTube Channel named “Robin W” which has since been deleted, that contained several video consisting of guns, a manifesto… pic.twitter.com/B3JJUOIGJp— OSINTdefender (@sentdefender) August 27, 2025
Reaguursels
