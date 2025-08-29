ja het is ook ingewikkeld maar als DPG Media en de Staat er al niet uitkomen, wie moet ons de wereld dan uitleggen?

Ja maar dit is dus echt een leuke. Want of RTL Nieuws is zó extreem woke dat het weigert mee te nemen dat de schutter een biologische man/transvrouw is, omdat dit voorval deze demografie in een kwaad daglicht zet. Of het is gewoon een extreem ondermaatste nieuwsredactie. Het antwoord? Sowieso allebei. Hoe dan ook, gefeliciteerd met het misgenderen van een vrouw RTL, heel lelijke journalistiek dit. Natuurlijk, ook de NOS berichtte woensdag niet over de trans-achtergrond van de schutter, ondanks dat het al lang en breed bekend was. Gister kwamen ze wel over de brug, maar bij geen van beide kon er een afbeelding van de dader en hen talkrijke online beeldmateriaal van af.

De schutter doodde overigens twee kinderen en verwondde er 18 door een kerk te beschieten. Hen liet uitgebreide video's en manifesto's achter, en hen wapenuitrusting was beschreven met talloze teksten. Hen ideologische richting laat zich moeilijk helemaal sluitend indelen, maar hen richtte zich in genocidale taal uitgesproken tegen christenen, Trump, joden, Israël, Indië, en was voor Rusland, 'transrechten' en communisme. Toch al ongeveer de zevende schietpartij door een transpersoon sinds ze hip werden. Veel meer daderbeeld na de breek.