achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

NOS in Makkelijke Taal verdraait woorden Charlie Kirk: "Hij noemde alle zwarte vrouwen dom"

Ja dat zei hij dus niet

Gisteren in dit fragment van het NOS Journaal in Makkelijke Taal werd Charlie voorgesteld als: "Dit is Kirk, hij noemde bijvoorbeeld alle zwarte vrouwen dom." Dat was een onbestaanbaar kwalijke verdraaiing door het weglaten van het gehele fragment - bovenstaand erachteraan gemonteerd. Het gehele fragment luidt hij expliciet in met dat hij het heeft over vier Democratische, zwarte, vrouwelijke publieke figuren, namelijk Joy Ried, Michelle Obama, Sheila Jackson Lee en Ketanji Brown Jackson, die zelf bezongen zouden hebben dat zij hun positie (deels) te danken hebben aan positieve discriminatie. Onderstaand verscheen in het Jeugdjournaal overigens hetzelfde fragment, zij het zonder de beschuldiging: "Dit is Kirk, hij noemde bijvoorbeeld alle zwarte vrouwen dom." Kan allemaal maar!

In Jeugdjournaal hetzelfde fragment, maar wel zonder die beschuldiging

Tags: NOS, Charlie Kirk, Dom
@Spartacus | 12-09-25 | 10:25 | 19 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

Hey. @RTLnieuws noemt kerkschutter Minneapolis "hij", @NOS spreekt van "zij"

ja het is ook ingewikkeld maar als DPG Media en de Staat er al niet uitkomen, wie moet ons de wereld dan uitleggen?

@Spartacus | 29-08-25 | 12:01 | 312 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.