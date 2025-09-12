Gisteren in dit fragment van het NOS Journaal in Makkelijke Taal werd Charlie voorgesteld als: "Dit is Kirk, hij noemde bijvoorbeeld alle zwarte vrouwen dom." Dat was een onbestaanbaar kwalijke verdraaiing door het weglaten van het gehele fragment - bovenstaand erachteraan gemonteerd. Het gehele fragment luidt hij expliciet in met dat hij het heeft over vier Democratische, zwarte, vrouwelijke publieke figuren, namelijk Joy Ried, Michelle Obama, Sheila Jackson Lee en Ketanji Brown Jackson, die zelf bezongen zouden hebben dat zij hun positie (deels) te danken hebben aan positieve discriminatie. Onderstaand verscheen in het Jeugdjournaal overigens hetzelfde fragment, zij het zonder de beschuldiging: "Dit is Kirk, hij noemde bijvoorbeeld alle zwarte vrouwen dom." Kan allemaal maar!