Vandaag de eerste dag in de rechtszaak tegen de 46-jarige Mels van Beek uit Barendrecht, die, voor wie het vergeten is, 31 minderjarige meisjes misbruikte, waarvan sommigen zo jong waren dat ze zich er niets meer van kunnen herinneren, waardoor hij de ouders opzadelt met de vraag of en zo ja wanneer ze het aan hun kinderen moeten vertellen (zie ook dit interview met een van de moeders in het AD). We moeten het doen met details van verslaggevers Saskia Belleman, Eric Oosterom en Sander Sonnemans, die heel bewust de gruwelijkste details niet wereldkundig maken. Over wat ze wel delen kunnen we kort zijn: dat is huiveringwekkend. Zo drogeerde Mels meisjes bij logeerpartijtjes (hij heeft zelf kinderen) door tot drie of vier tabletten temazepam of diazepam door hun chocomel te roeren. Voor een volwassen mens een achterlijke, gevaarlijke dosis, voor jonge kinderen, jezus christus, waar te beginnen. Een van zijn slachtoffers was het dochtertje van zijn beste vrienden. In 2018 misbruikte Mels op oudejaarsnacht kinderen waarvan de ouders gezellig beneden zaten te borrelen. Bij sommige meisjes 'bracht Mels zijn eigen sperma in', wat dat ook precies betekenen mag. Zaak staat als een huis, want Mels bekende al en heeft bovendien een omvangrijke verzameling foto's en video's van het misbruik.

Gadverdamme.