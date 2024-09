We moeten het qua berichtgeving even met summiere details doen en misschien is dat maar beter ook. ICT'er Mels van B, wiens hart ongelukkigerwijs nog klopt, organiseerde allerhande logeerpartijtjes met basisscholieren, die hij bijvoorbeeld op sportclubjes oppikte, of die kennissen hem toevertrouwden, of die vriendjes waren van zijn eigen kinderen. Nadat er aangifte tegen hem was gedaan meldde hij zich vorige week zelf bij de politie; inmiddels heeft hij bekend 19 (ne-gen-tien) kinderen te hebben misbruikt. Er zit een speciaal, twintig-koppig rechercheteam op de zaak en er is 'een aanzienlijke hoeveelheid materiaal' in beslag genomen. Van B, wiens luchtwegen XR best een middag zou mogen blokkeren, bezat een campingplek ergens in Brabant en woonde in het huis op de foto hierboven.

Later, helaas, meer.