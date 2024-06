Opeens heb je het: je wordt kroongetuige (want die zijn hier altijd veilig! )

Dominique K. is in mei 2022 veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor het plaatsen van een peilbaken onder een auto van een liquidatiedoelwit, al blijft hij erbij niet geweten te hebben dat het doelwit geliquideerd zou worden. Overigens werd 'de verkeerde' hierna vermoord; een vergissing noemt men dat. Verder stond hij zelf toen ook al op een dodenlijst, maar na vandaag ongetwijfeld ook op een paar nieuwe dodenlijsten.

Het OM schrijft: "De 29-jarige kroongetuige heeft verklaringen afgelegd in ruil voor strafvermindering. Hij heeft het OM belangrijke informatie verstrekt over zowel zijn eigen rol als die van opdrachtgevers en uitvoerders. (...) Het gaat om de moord op Ibrahim Azaïm op 10 mei 2020 te Rotterdam, voorbereidingshandelingen voor een moord op een 39-jarige man uit Rotterdam in de periode mei tot juni 2020 te Rotterdam, de beschieting op club Mad Fox op 29 juli 2020 te Amsterdam en de moord op Serdar Ay op 20 oktober 2020 te Amsterdam."

Nou, wie overleeft het langer. Een krop sla of Dominique?