Het OM wekte al de indruk geen zin te hebben om de extremisten van Greenpeace en XR die Schiphol binnendrongen te gaan vervolgen - die arme kinderen wisten niet wat ze deden - en geeft daar vandaag een klap op. Nadat Locuta ontdekte dat er wannabe Chinezen bij OM en KMar rondlopen die het met de privacywetgeving en gezichtsherkenning niet zo nauw nemen hebben de magistraten besloten ook de laatste 4 bestormers niet voor het hekje te brengen. En dan krijg je dus teksten als: "Hoewel over de juistheid van hun identificatie en de bewijsbaarheid van het feit geen twijfel bestaat, speelt het tijdsverloop tot aan de zitting een rol, in combinatie met beperkte capaciteit bij de rechterlijke macht en de te verwachten straf. Daarnaast heeft het feit dat een substantieel deel van het onderzoek naar de identificaties niet goed is gegaan of niet meer verifieerbaar is, een rol gespeeld." Dat het bestormen van Schiphol nu wordt gezien als seponeerbaar is een mooie opsteker voor A10/12-bezetters. Gelukkig heeft MinJus Dilan Yesilgöz keihard van de kwestie geleerd en gaat ze nu keihard optreden zodat het keihard nooit meer kan gebeuren dat geïdentificeerde daders ergens mee wegkomen omdat overijverige OM'ers en dienders denken dat privacywetgeving en regels voor gezichtsherkenning niet voor hun gelden. Oh wacht.

UPDATE: Burrie Haarlemmermeer is BOOS