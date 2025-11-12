Ondanks dat het hele repertoire van 'JW Broken Veteran' inmiddels VERBOTEN is door YouTube en Spotify (of: hackers) en ondanks dat wij een algehele hekel hebben aan AI-slop, heeft de Rotterdamse AI-knutselaar de Spotify-wars gewoon keihard gewonnen. Die oorlog, tussen Wij Zeggen Nee, Nee, Nee Tegen een AZC van JW en Vrijheid, Gelijkheid en Zusterschap van Sophie Straat, was om te beginnen al een trieste bedoening omdat het een tamelijk eenzijdige strijd was. Het anti-AZC lied steeg dankzij het natuurlijke enthousiasme van Defend Netherlands-leden, 'hee wat een leuke zanger' denkende PVV-boomers en andere patriotten als vanzelf naar de hitlijsten, vervolgens werd het nummer ook nog een meme onder Gen Z'ers die en masse het nummer ironisch gingen luisteren. Toen was het ineens PANIEK in de linkse tent en moest het tegenkamp een MASSALE CAMPAGNE opzetten om de AI-song van de troon te stoten. Lekker met tienduizenden tegelijk, 24 uur per dag, piswoest het gejengel van Sophie Straat door de speakers blasten ZODAT DE FASCISTEN NIET WINNEN! Afijn. JW de gebroken veteraan, inmiddels ook gebroken door bedreigingen aan zijn adres, kapt ermee en de Dolle Mina's zijn weer een beetje blijer met zichzelf.