Ja wij hebben de Amsterdamse avond in Amsterdam gisteren op NPO 2 dus even gemist, maar het was dus weer echt Amsterdams. Met van die typisch Amsterdamse schoffies en wijffies met het hart op de tong die zeggen waar het op staat. Zoals dat we in dit land "bang voor communisme, bang voor de islam" zijn, aldus Sophie Straat. En dat Amsterdam Palestina moet bevrijden, aldus rapper MocroManiac. Heerlijk toch, dat Amsterdamse dwarsdenken met van die ongepolijste meningen die zo ontzettend uniek en origineel en betrokken zijn, terwijl ze daar in De Rest Van Het Land jááááren op achterlopen. Maar, en hier moeten we toch even streng zijn: mevrouw Straat hield na haar optreden in een keffiyeh een bordje omhoog met de opmerking 'Nederland heeft bloed aan haar handen'. Dat is niet alleen feitelijk onjuist, maar ook nog eens kwetsend voor iedereen die zich als Nederland identificeert (oftewel: iedereen die niet in Amsterdam woont). Nederland is namelijk onzijdig, of in het Amsterdams dialect van Sophie Straat: non-binair, met als pronouns het/zijn. Het moet dus 'Nederland heeft bloed aan ZIJN handen' zijn, mevrouw Straat. Enfin, als dit het niveau is, hoeven we voor dat communisme niet echt te vrezen.