Vanavond staat er iets verschrikkelijks op het programma. Het openingsconcert van Amsterdam 750. Een ambtenarenhel met allemaal D66'ers die iets te lang weg zijn uit de provincie en nu het bestaan van de stad Amsterdam gaan 'vieren'. Om in contemporaine termen te blijven: het is een muzikale genocide in paarse broek. Ze hebben de rolodex door de B-garnituur laten draaien, een vinger tussen wat namen in de kaartenbak gepropt en die mogen komen. Holland Zingt Hazes zonder thema. De Vrienden van Amstel Live met minder karakter. Onder meer: Hazes (van ma moeten we junior zeggen), Sef, Birgit Lewis, de afgrijselijke Trijntje Oosterhuis, Donnie, het Metropole Orkest. Een carnaval van ongemak, en was het maar carnaval, want dan had je gewoon Gullie, Deurzakkers, Van Alles Wè, Arie Ribbens, Jan Biggel. En het allermooiste is nog: een staanplaats in de Ziggo Condoom kost € 79. Je viert de stad Amsterdam niet in de Ziggo Dome. Je viert de stad Amsterdam in De Druif. De Bult. 't Sluisje. Fonteyn. Bar Joost. Engelse reet. De Zwart. Hoppe. Papeneiland. Oosterling. Insulinde. Eik en Linde. Waterlooplein 77. Succes!