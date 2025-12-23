Kijk het was onder nette mensen en de aanstaande premier natuurlijk al jaren staande orthopraxie te zeggen dat ineens elke vorm van 'extreem weer' door 'global warming' komt. Maar onlangs verklaarde Bill Gates de klimaatnoodtoestand ten einde. En wat lezen we - na dat relaas over de ongekende schaal en wreedheid van islamitische slavernij - nu ineens in de netste krant van Nederland? "Toch kwamen er in de zeventiende eeuw, tijdens de Kleine IJstijd, juist bijzonder veel cyclonen voor, schrijven Taiwanese meteorologen in PNAS. Vermoedelijk zorgden de grote temperatuur­verschillen tussen land en zee voor een toename van wervelstormen. Over cyclonen heerst in klimaatmodellen nog onzekerheid – zo zijn niet alle studies het erover eens of ze in frequentie zullen toe- of afnemen. (...) Gevoelsmatig druist dat in tegen de ontstaanswijze van tropische cyclonen – daar is immers juist warmte voor nodig."

Wel wel wel. En dat terwijl het in onbetamelijke kringen altijd al staand beleid was zich het volgende af te vragen:

Het klimaat is het resultaat van elke denkbare variabele tussen de aardkern en zonnekern in. Een bol magma omringd door tektonische platen, water, steen, aarde, flora en fauna in een mild fluctuerende baan om een grillige zon die we nog minder goed kennen dan de bodem van onze eigen oceanen, die bovendien samen met onze planeet en ons hele zonnestelsel weer met 720,000 km/u om de Melkweg heen beweegt. Is het dan niet een tikkeltje reductionistisch om de oorzaak van 'het klimaat' te reduceren tot een enkelvoudige variabele, namelijk onze CO2-uitstoot? We stellen alleen maar vragen mevrouw de klimaatpsycholoog!

Maar dat het ook tijdens de Kleine IJstijd ook wel eens hard waaide en regende, durven we eigenlijk wel te geloven.