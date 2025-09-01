achtergrond

"Voorpagina's NRC en Volkskrant 'op zwart' voor Gazaanzse journalisten"

ah ja

De kranten geven hiermee gehoor aan een oproep van 's lands uiterst objectieve Nederlandse Vereniging van Journalisten waar nota bene Frederike Geerdink 'vertegenwoordiger beleidsteam persvrijheid' is. En de NVJ geeft hiermee weer gehoor aan een internationale oproep door Reporters sans Frontières om websites tussen 12:00 en 13:00 vandaag 'op zwart' te zetten. Zo'n andere 150 internationale titels doen vandaag ook 'iets'. Bovenstaand NRC's papieren voorpagina, onderstaand de opening van het Volkskrant-artikel dat "meer dan 200 gedode journalisten" toont. Maar het is onduidelijk of de online voorpagina's nu ook écht volledig op zwart gaan. VillaMedia schreef twee dagen terug: "Bij NRC gaat een deel van de homepagina op zwart. Ook de Volkskrant en EenVandaag zijn bezig met producties over de aanvallen op journalisten." Teletekst bericht echter weer wel: "De voorpagina's van de Volkskrant en NRC zijn vandaag grotendeels zwart om aandacht te vragen voor de Israëlische aanvallen op journalisten in Gaza." We F5'en en updaten zodra mogelijk!

Update 12:13 - Voorpagina Volkskrant nog steeds wit, NRC nog hetzelfde zwarte artikel bovenaan, maar voor de rest een witte voorpagina.
Update 13:03 - Kale en Kokkie zijn solidair met Gaza, al zij het in 1 artikel en niet de voorpagina.

Niet de Volkskrant-voorpagina, maar start opsomming namen gedode journalisten

Tags: Volkskrant, NRC, Gaza
@Spartacus | 01-09-25 | 12:00 | 236 reacties

