Schokkend. Bijna alle oliedomme Amerikakenners zijn man
Waaronder: Charles "Pistol Whipper" Groenhuijsen!
Oproep voor 2026 aan mijn collega-journalisten:— Charles Groenhuijsen (@chgroenhuijsen) January 2, 2026
Bij berichten over wangedrag (oudjaar, voetbalrellen, mishandeling van toeristen) gaat het over relschoppers, raddraaiers, arrestanten maar zelden over het feit dat de daders in zeer grote meerderheid bijna altijd jongens,…
Wij begrijpen helemaal niets van Amerika en dat is vervelend want dat betekent dat we zijn aangewezen op Nederlandse Amerikakenners en die zijn bijna net zo erg als oorlogsmisdadigers. Nederlandse Amerikakenners zijn het soort mensen dat op een verjaardag 43 minuten met je praat zonder ook maar één vraag te stellen. Nederlandse Amerikakenners zijn bij uitstek van die mensen die Amerikanistiek hebben gestudeerd. Nederlandse Amerikakenners zijn het type mens dat 'msc' achter hun naam zet op Linkedin. Nederlandse Amerikakenners hebben geen humor maar maken de hele tijd grappen. Nederlandse Amerikakenners zijn vrouwen die op de eerste date binnen een kwartier naar je kinderwens informeren. Alleen zijn het in de praktijk zelden vrouwen, maar doorgaans kerels. Ja, draai het eens om: stel dat 80-90% van de oliedomme Amerikakenners vrouwen waren. Zouden we dat dan onvermeld laten, of zouden we het constant hebben over het hysterische gekakel van die zelfgebreide theemutsen? Nou dan. Oproep voor 2026: laten we vanaf nu dat onderscheid maken en het probleem gewoon benoemen. Bijna alle oliedomme Amerikakenners zijn man en de aller oliedomste Amerikakenner is Charles Groenhuijsen.
S.v.p. in reacties niet schelden of dreigen.
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
NIEUWJAARSQUIZ. Wat is de beste plek om een MAN te treffen in 2026?
FOTO: Iemand die het weet
MANNEN in het Stamcafé
wacht waarom bestaat er eigenlijk een internationale mannendag
LOGISCH. MAN weigert MANNELIJKE huurders omdat ze MAN zijn
Foto: Niet dé man uit het verhaal, wel een man uit een verhaal
Wie zijn slechter: mannen of vrouwen?
Het antwoord op vraag 2 in het Stamcafé. En stel vraag 3 in de comments.
Driekwart jonge vrouwen seksueel geïntimideerd, daders ALLEMAAL afkomstig uit één groep
Altijd weer die usual suspects
MANNEN zijn KAMPIOEN KLIMAATVERANDERING dankzij VLEES en AUTORIJDEN
Manneeeeen heeeeuj (beeld: echte mannelijke mannenmannen die genieten van mannenmaaltijd)
Mannendingen in het StamCafé
Wegens acuut zwangerschapsrisico is dit StamCafé verboden voor vrouwen
Progressief! Finale Ultimate Pool Women's Pro Series gestreden door twee transgenders
Ja dan rijst toch de vraag: kunnen vrouwen überhaupt IETS