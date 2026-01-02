achtergrond

Schokkend. Bijna alle oliedomme Amerikakenners zijn man

Waaronder: Charles "Pistol Whipper" Groenhuijsen!

Wij begrijpen helemaal niets van Amerika en dat is vervelend want dat betekent dat we zijn aangewezen op Nederlandse Amerikakenners en die zijn bijna net zo erg als oorlogsmisdadigers. Nederlandse Amerikakenners zijn het soort mensen dat op een verjaardag 43 minuten met je praat zonder ook maar één vraag te stellen. Nederlandse Amerikakenners zijn bij uitstek van die mensen die Amerikanistiek hebben gestudeerd. Nederlandse Amerikakenners zijn het type mens dat 'msc' achter hun naam zet op Linkedin. Nederlandse Amerikakenners hebben geen humor maar maken de hele tijd grappen. Nederlandse Amerikakenners zijn vrouwen die op de eerste date binnen een kwartier naar je kinderwens informeren. Alleen zijn het in de praktijk zelden vrouwen, maar doorgaans kerels. Ja, draai het eens om: stel dat 80-90% van de oliedomme Amerikakenners vrouwen waren. Zouden we dat dan onvermeld laten, of zouden we het constant hebben over het hysterische gekakel van die zelfgebreide theemutsen? Nou dan. Oproep voor 2026: laten we vanaf nu dat onderscheid maken en het probleem gewoon benoemen. Bijna alle oliedomme Amerikakenners zijn man en de aller oliedomste Amerikakenner is Charles Groenhuijsen.

S.v.p. in reacties niet schelden of dreigen.

Tags: charles groenhuijsen, amerikakenner, mannen
@Schots, scheef | 02-01-26 | 19:00 | 136 reacties

