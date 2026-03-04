Droevig nieuws van Polymarket, het in Nederland illegale wedkantoor dat Alexander Klöpping laatst deed geloven dat hij verstand heeft van politiek. Dat bedrijf heeft namelijk de mogelijkheid om geld te verdienen met een nucleaire apocalyps weer ingetrokken. Dit, nadat er ophef was ontstaan over de mogelijkheid om weddenschappen af te sluiten over de vraag wanneer er ergens in de wereld een kernbom af zou gaan. Erg flauw natuurlijk, want wat is er nou leuker dan 's ochtends uit je bed worden gekernbombardeerd in een totale nucleaire apocalyps, en daarna 's middags in de overgebleven ruïnes van wat ooit de Westerse beschaving was op zoek gaan naar degene die juridisch aansprakelijk gehouden kan worden voor jouw claim van 20 tegen 1 met een inzet van 14 dollar terwijl je al je dode vrienden appt dat jij al die tijd toch gelijk hebt gehad. Bovendien kunnen we nu niet meer profiteren van de onfeilbare wisdom of the crowds die deze wedkantoren pretenderen te openbaren, terwijl de crowds afgelopen week nog 553.000 dollar kwijtraakten aan user 'Magamyman' die al wat vroege wisdom over de dood van Ali Khamenei leek te hebben. Allemaal ontzettend village gedrag van mensen die de river niet in durven.

[LIVEBLOG IRAN HIER]