U weet waardoor het komt en er is zeker voor ondernemers helemaal niks aan te doen, want GroenLinks Amsterdam denkt weliswaar dat iedere zzp'er of MKB'er met een flauwe sloopsidie van € 1.500 wel effetjes een elektrobus van 70k op de kop kan tikken, maar zelfs áls dat lukt heb je dus een eerste generatie poepscheet met het bereik van een pak caramelvla en hang je voor iedere klus aan de andere kant van het land drie keer aan de laadpaal. O ja, en dan zijn er natuurlijk nog dingen als de KLUSHUB en dan hadden we ook nog die troela (video onder) die dacht dat ondernemers hun complete Sortimo-inrichting wel kunnen overzetten op de foekin handkar. Nee hoor, ondernemers rijden DIESEL, en dat blijft nog wel even zo, en omdat het ov (vanzelfsprekend) geen alternatief is moet u de kapotbelaste peutprijs maar gewoon slikken. Misschien is het een keer tijd om uw DAGPRIJS TE VERHOGEN?

