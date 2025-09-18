Nooit eerder vielen er zoveel mensen dood neer tijdens het pinnen. Geen idee of dat waar is, maar wij krijgen in ieder geval regelmatig een hartverzakking bij de kassa van de Appie of de Jum. Dat begint de Autoriteit Consument & Markt oftewel de ACM ook op te vallen, misschien ook omdat iedereen die dicht in de buurt (of minder dicht in de buurt) van de grens woont zijn boodschappen steeds vaker bij de Aldi Nord of de Edeka of desnoods een Belgische supermarkt (hallo Jesse Klaver) haalt. Dat weet iedereen al lang, en dat is eigenlijk ook al onderzocht, maar bij de ACM komen inmiddels ook 'signalen' binnen dat de boterhamworst weleens goedkoper zou kunnen zijn in het nabije buitenland. Daarom worden de winstmarges van de supermarkten en hun leveranciers eens goed onder de loep gelegd. De resultaten krijgen we ergens in 2026. BENIEUWD!